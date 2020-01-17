Лавров считает, что Иран стоит подключить к переговорам по Афганистану

"Мы считаем, что было бы очень правильно, если бы не только США, Китай, Россия и Пакистан в таком неформальном кругу обменивались идеями о том, как продвигать урегулирование, но чтобы и иранская сторона подключилась к этому формату. И, в принципе, это было бы возможно, но мешает этому, как я понимаю, антииранская заряженность США и мешает нежелание Ирана в этой ситуации общаться с американцами и помогать им в том или ином вопросе", - сказал и.о. главы МИД РФ.