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Лавров считает, что Иран стоит подключить к переговорам по Афганистану
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РИА Новости

Лавров считает, что Иран стоит подключить к переговорам по Афганистану

12:36 17.01.2020 (обновлено: 13:19 17.01.2020)
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© РИА Новости / Александр ВильфИсполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Было бы правильно подключить Иран к переговорам Пакистана, Китая, США и РФ по Афганистану, заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
Он напомнил, что недавно к трехстороннему каналу по афганскому урегулированию с участием РФ, КНР и США подключился Пакистан.
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"Мы считаем, что было бы очень правильно, если бы не только США, Китай, Россия и Пакистан в таком неформальном кругу обменивались идеями о том, как продвигать урегулирование, но чтобы и иранская сторона подключилась к этому формату. И, в принципе, это было бы возможно, но мешает этому, как я понимаю, антииранская заряженность США и мешает нежелание Ирана в этой ситуации общаться с американцами и помогать им в том или ином вопросе", - сказал и.о. главы МИД РФ.
"Со всех точек зрения, надо отношения США и Ирана все-таки деэскалировать, но для этого потребуется все-таки государственная мудрость, и едва ли эти отношения смогут отойти от опасной черты, если Вашингтон будет публично во всех грехах региона обвинять только Иран", - добавил Лавров.
В декабре представители США, РФ, Китая, Пакистана провели в Москве консультации по урегулированию в Афганистане. В консультациях приняли участие замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, спецпредставитель МИД КНР по Афганистану Дэн Сицзюнь, спецпредставитель госдепартамента США по афганскому примирению Залмай Халилзад, замминистра иностранных дел Пакистана Мохаммад Эйджаз. Позже госдепартамент США сообщил, что участники прошедших консультаций приветствовали предложение Китая провести следующие внутриафганские переговоры в Пекине.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
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Сергей ЛавровАфганистанПакистанКитайРоссияИранСШАВ мире
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