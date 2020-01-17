Лавров призвал Иран и страны Персидского залива к переговорам

Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года

Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия призывает Россия призывает Иран и страны Персидского залива сесть за стол переговоров, понимание этой необходимости у стран есть, заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Обострение в районе Персидского залива началось после того, как 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.

"К сожалению, пока противоречия между отдельными арабскими странами залива и иранцами слишком глубоки. Мы в наших контактах и с Саудовской Аравией, и с Объединенными Арабскими Эмиратами, и с самими иранцами выступаем за то, чтобы они начали между собой диалог. Вроде бы понимание этого присутствует, но пока мы еще не смогли убедить наших друзей такую работу начать", - сказал Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Иран предложил, как вы знаете, заключить сначала договор о ненападении между Ираном и арабскими странами Персидского залива, потом Иран предложил Ормузскую мирную инициативу, сотрудничать по обеспечению безопасности в этих акваториях", - отметил он.

Лавров напомнил, что Россия выдвинула Концепцию обеспечения безопасности в районе Персидского залива и в прилегающих районах. "Мы имеем в виду не только необходимость собрать за одним столом все прибрежные страны Персидского залива – и арабов, и иранцев, но и подкрепить их усилия участием и внешних игроков, имея в виду и Лигу арабских государств, Организацию исламского сотрудничества, пятерку постоянных членов Совета Безопасности ООН, Европейский союз. Я думаю, что в такой конфигурации могла бы быть запущена работа условно конференции по безопасности и доверию в этом регионе, а впоследствии, если этот процесс удастся начать, к нему могли бы подключиться другие страны Ближнего Востока и севера Африки", - сказал он.

США ранее заявили, что создадут международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Великобритания также заявляла о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе. Позже Британия согласилась также присоединиться к миссии США.