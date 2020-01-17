Лавров оценил влияние обострения между США и Ираном на Афганистан

"Я думаю, что обострение отношений между Ираном и США, наверное, не будет помогать урегулированию ни одного кризиса в регионе хотя бы потому, что будет возрастать напряженность", - сказал Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Они возглавляют целую коалицию, имеют свои войска в Афганистане, ведут переговоры с талибами. Мы это поддерживаем, между прочим, считаем, что очень важно достичь договоренности, которая затем позволит начать переговоры уже между всеми афганцами", - указал глава российского дипведомства.

Кризис между США и Ираном обострился после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. В ответ на эту атаку США ввели санкции в отношении 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний, а также иностранных судов, участвовавших в закупке из продукции. Санкции введены и в отношении восьми высокопоставленных чиновников Ирана.