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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-17T12:51+0300
https://ria.ru/20200117/1563535488.html
Лавров оценил влияние обострения между США и Ираном на Афганистан
https://cdn24.img.ria.ru/images/156353/11/1563531195_0:85:3072:1813_1036x0_80_0_0_cc9eafbb02cbe985b6476d6cbe10f459.jpg
РИА Новости

Лавров оценил влияние обострения между США и Ираном на Афганистан

12:32 17.01.2020 (обновлено: 12:51 17.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Эскалация напряженности в отношениях между Ираном и Соединенными Штатами не будет способствовать урегулированию ни одного кризиса в регионе, включая афганский, заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Я думаю, что обострение отношений между Ираном и США, наверное, не будет помогать урегулированию ни одного кризиса в регионе хотя бы потому, что будет возрастать напряженность", - сказал Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
Вместе с тем, он признал, что сегодня Соединенные Штаты в Афганистане – один из главных игроков.
"Они возглавляют целую коалицию, имеют свои войска в Афганистане, ведут переговоры с талибами. Мы это поддерживаем, между прочим, считаем, что очень важно достичь договоренности, которая затем позволит начать переговоры уже между всеми афганцами", - указал глава российского дипведомства.
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Кризис между США и Ираном обострился после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. В ответ на эту атаку США ввели санкции в отношении 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний, а также иностранных судов, участвовавших в закупке из продукции. Санкции введены и в отношении восьми высокопоставленных чиновников Ирана.
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Конфликт США и ИранаСергей ЛавровМИД РФАфганистанИранСШАВ мире
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