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Лавров: Польша убеждает Запад продвигать ее позицию по Второй мировой
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РИА Новости

Лавров: Польша убеждает Запад продвигать ее позицию по Второй мировой

12:30 17.01.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
© РИА Новости / Александр Вильф
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Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Варшава пытается убедить западные страны, чтобы на Всемирном форуме памяти жертв холокоста 23 января в Иерусалиме они продвигали польскую точку зрения на итоги Второй мировой войны, заявил и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
По его словам, "попытки оболгать нашу страну с точки зрения итогов Второй мировой войны, причины Второй мировой войны и попытки использовать эту ложь для того, чтобы сегодня ослабить позиции России на международной арене, будут продолжаться".
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"На следующей неделе в Иерусалиме состоится международное мероприятие с участием, в том числе, и президента Владимира Путина в память жертв Холокоста, и нам доподлинно известно, что наши польские коллеги, хотя президент (Польши Анджей) Дуда объявил, что он не поедет на это мероприятие, пытаются убедить западных участников этой церемонии, среди которых США и некоторые европейские лидеры, чтобы они в своих выступлениях изложили польскую точку зрения на подходы России ко Второй мировой войне", - заявил Лавров.
"Такие методы совсем уже неприличные, учитывая событие, в рамках которого они могут такие попытки предпринять", - подчеркнул и.о. главы МИД РФ.
Форум приурочен к 75-летию освобождения нацистского концлагеря "Освенцим" советскими войсками 23 января 1945 года. Для участия в мероприятиях, центральная часть которых пройдет в иерусалимском музее Яд Вашем, приглашены делегации из десятков стран мира. Президент России Владимир Путин, приглашенный в Иерусалим президентом Израиля Реувеном Ривлином, как ожидается, не только примет участие в работе международного форума, но и будет присутствовать на церемонии открытия памятника блокадникам Ленинграда в центральном иерусалимском парке Сакер.
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Реувен РивлинСергей ЛавровМИД РФВладимир ПутинПольшаИерусалимРоссияИзраильВ мире
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