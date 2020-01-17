Число задержанных из-за тумана рейсов в аэропорту Симферополя выросло

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Количество задержанных на прилет авиарейсов в аэропорту Симферополя увеличилось до 10, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта, в ближайшие три часа улучшения погоды не прогнозируется.
Задерживается прибытие 10 авиарейсов, регистрация 10 авиарейсов задержана на вылет, сообщается на онлайн-табло аэропорта Симферополя.
Горизонтальная видимость в районе аэропорта из-за тумана не превышает 100 метров, сообщили РИА Новости в метеоузле воздушной гавани. Согласно прогнозу гидрометцентра Крыма, до 14 часов погодная ситуация не изменится: в райне аэропорта сохранится туман.