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Число задержанных из-за тумана рейсов в аэропорту Симферополя выросло
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РИА Новости

Число задержанных из-за тумана рейсов в аэропорту Симферополя выросло

12:30 17.01.2020
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© РИА Новости / Александр ПолегенькоРабота аэропорта в Симферополе
Работа аэропорта в Симферополе
© РИА Новости / Александр Полегенько
Работа аэропорта в Симферополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Количество задержанных на прилет авиарейсов в аэропорту Симферополя увеличилось до 10, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта, в ближайшие три часа улучшения погоды не прогнозируется.
Задерживается прибытие 10 авиарейсов, регистрация 10 авиарейсов задержана на вылет, сообщается на онлайн-табло аэропорта Симферополя.
Москва. 16 января 2020
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Горизонтальная видимость в районе аэропорта из-за тумана не превышает 100 метров, сообщили РИА Новости в метеоузле воздушной гавани. Согласно прогнозу гидрометцентра Крыма, до 14 часов погодная ситуация не изменится: в райне аэропорта сохранится туман.
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Симферополь (аэропорт)СимферопольКрымОбщество
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