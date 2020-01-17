В Архангельской области мужчина утонул в бассейне

МУРМАНСК, 17 янв – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело после того, как в бассейне города Новодвинска утонул 38-летний мужчина, которому своевременно не оказали помощь, сообщает региональное СУСК РФ.
Трагедия произошла еще 6 декабря. "Вечером в бассейне, расположенном в городе Новодвинске, утонул 38-летний мужчина. Потерпевшему предоставили дорожку для плавания, но надлежащий мониторинг за плаванием работниками бассейна не осуществлялся, в результате чего мужчина утонул. Своевременно помощь ему не была оказана", - говорится в сообщении.
Следователи возбудили дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека". В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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