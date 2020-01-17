В Архангельской области мужчина утонул в бассейне

Трагедия произошла еще 6 декабря. "Вечером в бассейне, расположенном в городе Новодвинске, утонул 38-летний мужчина. Потерпевшему предоставили дорожку для плавания, но надлежащий мониторинг за плаванием работниками бассейна не осуществлялся, в результате чего мужчина утонул. Своевременно помощь ему не была оказана", - говорится в сообщении.