МИД Украины хочет зафиксировать вину Ирана в крушении Boeing

КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассчитывает, что причины крушения украинского лайнера в Иране будут зафиксированы во время визита иранской делегации в Киев в понедельник.

"Было официальное заявления ВВС Ирана, которое вы знаете, - это официальное заявление. Вместе с тем мы требуем фиксации (причины - ред.). Я надеюсь, что эта фиксация произойдет в понедельник во время визита высокой иранской делегации министерского уровня на Украину", - заявил Пристайко в пятницу в Верховной раде.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.