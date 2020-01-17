МИД Украины хочет зафиксировать вину Ирана в крушении Boeing

КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассчитывает, что причины крушения украинского лайнера в Иране будут зафиксированы во время визита иранской делегации в Киев в понедельник.
"Было официальное заявления ВВС Ирана, которое вы знаете, - это официальное заявление. Вместе с тем мы требуем фиксации (причины - ред.). Я надеюсь, что эта фиксация произойдет в понедельник во время визита высокой иранской делегации министерского уровня на Украину", - заявил Пристайко в пятницу в Верховной раде.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Позднее, 11 января, иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.