Лавров ответил на вопрос американской журналистки об импичменте Трампа

Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров отшутился в ответ на просьбу прокомментировать импичмент президента США Дональда Трамп а.

"Предположительно, во вторник начинается процесс импичмента в сенате, многие на Западе говорят о том, что это ослабит американскую поддержку Украины и усилит позиции России. Что вы думаете об этой позиции?" — спросила в ходе пресс-конференции по итогам 2019 года американская журналистка.

"Не знаю, импичмент у вас, вы американка, вам виднее", — ответил Лавров.