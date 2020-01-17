Лавров ответил на вопрос американской журналистки об импичменте Трампа

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров отшутился в ответ на просьбу прокомментировать импичмент президента США Дональда Трампа.
"Предположительно, во вторник начинается процесс импичмента в сенате, многие на Западе говорят о том, что это ослабит американскую поддержку Украины и усилит позиции России. Что вы думаете об этой позиции?" — спросила в ходе пресс-конференции по итогам 2019 года американская журналистка.
"Не знаю, импичмент у вас, вы американка, вам виднее", — ответил Лавров.
Ранее глава Верховного суда США Джон Робертс и сенаторы принесли присягу для начала процесса импичмента Трампа. Тем самым дается старт рассмотрению выдвинутых палатой представителей обвинений против главы государства, в ходе которого сенаторы будут играть роль присяжных, группа конгрессменов — роль обвинителей, а Робертс — роль судьи. Решать вопрос о виновности президента будут сенаторы.
16 января, 22:52В США дали старт процессу импичмента Трампа