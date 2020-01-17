Лавров прокомментировал отказ Ирана от части обязательств по СВПД

"Когда Иран говорит, что он будет подвешивать выполнение своих добровольных обязательств, конечно, мы считаем, что это не помогает делу и дает повод тем же американцам дополнительно обострять ситуацию, но мы видим причины, по которым Иран вынужден так поступить. Он же не отказывается от всего остального, что является обязательным для всех государств-участников договора о нераспространении", - сказал Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.