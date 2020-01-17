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Лавров прокомментировал отказ Ирана от части обязательств по СВПД
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РИА Новости

Лавров прокомментировал отказ Ирана от части обязательств по СВПД

12:20 17.01.2020 (обновлено: 12:30 17.01.2020)
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© РИА Новости / Александр ВильфИсполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Москва понимает причины, побудившие Иран отказаться от части обязательств по СВПД, но договор о нераспространении ядерного оружия Тегеран соблюдает, заявил и. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров.
"Когда Иран говорит, что он будет подвешивать выполнение своих добровольных обязательств, конечно, мы считаем, что это не помогает делу и дает повод тем же американцам дополнительно обострять ситуацию, но мы видим причины, по которым Иран вынужден так поступить. Он же не отказывается от всего остального, что является обязательным для всех государств-участников договора о нераспространении", - сказал Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
Международное агентство по атомной энергии
15 января, 14:36
МАГАТЭ продолжит проверки после сокращения Ираном обязательств по СВПД
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