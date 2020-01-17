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Культура
2020-01-17T12:16+0300
https://ria.ru/20200117/1563534529.html
В Омане отменили гастроли Большого театра из-за траура
https://cdn24.img.ria.ru/images/156340/10/1563401029_0:562:2640:2047_1036x0_80_0_0_d21b96feb1eb13c22ed6871cffaaa494.jpg
РИА Новости

В Омане отменили гастроли Большого театра из-за траура

12:16 17.01.2020
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CC BY-SA 2.0 / Andrew Moore / Al Alam Palace IКоролевский дворец Омана
Королевский дворец Омана
CC BY-SA 2.0 / Andrew Moore / Al Alam Palace I
Королевский дворец Омана. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин сообщил РИА Новости, что Оман отменил гастроли ГАБТа в связи с трауром, объявленным в стране после кончины султана.
"Гастроли отменены в связи с трауром в стране и будут перенесены. В феврале приедет в Москву руководство театра Омана, и будет принято решение о сроках выступления Большого театра", - сказал Урин, добавив, что в Омане отменены не только гастроли ГАБТа, а все развлекательные мероприятия.
Хейсам бен Тарик Аль Саид
11 января, 09:59
Новым султаном Омана стал министр наследия и культуры
На сайте Большого театра сообщается, что балетная труппа планировала дать в Омане три представления балета "Онегин" с 23 по 25 января.
Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер поздно вечером в пятницу в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. В связи с его смертью в султанате на 40 дней приспущены государственные флаги.
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КультураБольшой театрОманРоссия
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