В Омане отменили гастроли Большого театра из-за траура

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин сообщил РИА Новости, что Оман отменил гастроли ГАБТа в связи с трауром, объявленным в стране после кончины султана.
"Гастроли отменены в связи с трауром в стране и будут перенесены. В феврале приедет в Москву руководство театра Омана, и будет принято решение о сроках выступления Большого театра", - сказал Урин, добавив, что в Омане отменены не только гастроли ГАБТа, а все развлекательные мероприятия.
11 января, 09:59Новым султаном Омана стал министр наследия и культуры
На сайте Большого театра сообщается, что балетная труппа планировала дать в Омане три представления балета "Онегин" с 23 по 25 января.
Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер поздно вечером в пятницу в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. В связи с его смертью в султанате на 40 дней приспущены государственные флаги.