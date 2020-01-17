В Омане отменили гастроли Большого театра из-за траура

"Гастроли отменены в связи с трауром в стране и будут перенесены. В феврале приедет в Москву руководство театра Омана, и будет принято решение о сроках выступления Большого театра", - сказал Урин, добавив, что в Омане отменены не только гастроли ГАБТа, а все развлекательные мероприятия.