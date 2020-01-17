Ученые выяснили, какое животное первым вышло из моря на сушу

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Ученые, изучившие окаменелости древнего скорпиона, жившего 437 миллионов лет назад, выяснили, что система дыхания позволяла ему жить на суше. На сегодняшний день это самая ранняя находка наземного животного. Описание Ученые, изучившие окаменелости древнего скорпиона, жившего 437 миллионов лет назад, выяснили, что система дыхания позволяла ему жить на суше. На сегодняшний день это самая ранняя находка наземного животного. Описание опубликовано в журнале Scientific Reports.

Специалисты давно спорят о том, когда первые виды животных перешли от морского образа жизни к сухопутному. Есть окаменелые следы движения на песке прибойной зоны, возраст которых достигает 560 миллионов лет, но по ним трудно понять, оставили ли их наземные животные или морские, на короткое время оказавшиеся на пляже.

Известно, что одними из первых животных, которые стали полностью наземными, были скорпионы. Но находки окаменелостей этих древних паукообразных весьма редки и по ним трудно понять, в какой среде жили те или иные их представители. До последнего времени самым древним известным скорпионом считался Dolichophonus loudonensis, найденный в Шотландии. Его возраст составляет 434 миллиона лет.

Разбирая палеонтологическую коллекцию Висконсинского университета (США), ученые обнаружили два образца окаменелостей силурийских скорпионов, обнаруженные в штате Висконсин в 1985 году и пролежавшие 35 лет без изучения.

Хорошая сохранность образцов позволила изучить под микроскопом детали дыхательной и кровеносной системы древних животных, и они оказались практически идентичными современным скорпионам, обитающим на суше. В частности, у древнего скорпиона обнаружены пульмо-перикардиальные пазухи, которые у современных представителей этого отряда связывают органы дыхания с кровеносной системой. Такие детали строения не были известны ранее ни у одного скорпиона.

Исследователи говорят, что такая система дыхания могла позволять животным проживать как на суше, так и в море, подобно современным мечехвостам, которые живут в основном в воде, но могут на короткое время выходить на сушу.

На основе анализа вмещающих пород удалось определить возраст окаменелости. Она оказалась на три миллиона лет старше скорпиона из Шотландии — 437 миллионов лет.

Новый вид получил имя Parioscorpio venator, что переводится с латыни как "прародитель скорпионов охотник". Размер животного — около 2,5 сантиметра, что сопоставимо с размером современных скорпионов. Сходно и внешнее строение — у древнего скорпиона две большие клешни и хвост с острым концом. Однако хвостовой отдел у него состоит из семи члеников, тогда как у более поздних скорпионов их уже шесть, а у современных — пять.

© Andrew Wendruff Parioscorpio venator — древний скорпион, живший на суше 437 миллионов лет назад. Длина окаменелости — около 2,5 сантиметра © Andrew Wendruff Parioscorpio venator — древний скорпион, живший на суше 437 миллионов лет назад. Длина окаменелости — около 2,5 сантиметра

"Мы имеем дело не только с самым древним известным скорпионом, но и с самым древним известным представителем паукообразных — одной из самых успешных линий наземных существ во всей истории Земли, — приводятся в пресс-релизе Университета штата Огайо слова одного из авторов исследования профессора Лорена Бэбкока (Loren Babcock). — Еще более важно то, что мы определили механизм, с помощью которого животные совершили этот критический переход из морской среды обитания в наземную. Это революционное открытие".

Авторы считают, что Parioscorpio venator был одним из первых существ, живших на суше. Во всяком случае, ни у одного из более древних животных еще не было системы дыхания, позволяющей дышать атмосферным воздухом.