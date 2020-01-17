Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-01-17T13:15+0300
https://ria.ru/20200117/1563534497.html
Ученые выяснили, какое животное первым вышло из моря на сушу
https://cdn24.img.ria.ru/images/156353/08/1563530839_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_cc0dece2fbc8616a19f7e68a28b58994.jpg
РИА Новости

Ученые выяснили, какое животное первым вышло из моря на сушу

12:17 17.01.2020 (обновлено: 13:15 17.01.2020)
15807
© Andrew WendruffФрагмент окаменелости Parioscorpio venator (слева). Ученые обнаружили, что органы дыхания и кровообращения древнего животного (в центре) идентичны современным скорпионам (справа)
Фрагмент окаменелости Parioscorpio venator (слева). Ученые обнаружили, что органы дыхания и кровообращения древнего животного (в центре) идентичны современным скорпионам (справа)
© Andrew Wendruff
Фрагмент окаменелости Parioscorpio venator (слева). Ученые обнаружили, что органы дыхания и кровообращения древнего животного (в центре) идентичны современным скорпионам (справа)
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Ученые, изучившие окаменелости древнего скорпиона, жившего 437 миллионов лет назад, выяснили, что система дыхания позволяла ему жить на суше. На сегодняшний день это самая ранняя находка наземного животного. Описание опубликовано в журнале Scientific Reports.
Специалисты давно спорят о том, когда первые виды животных перешли от морского образа жизни к сухопутному. Есть окаменелые следы движения на песке прибойной зоны, возраст которых достигает 560 миллионов лет, но по ним трудно понять, оставили ли их наземные животные или морские, на короткое время оказавшиеся на пляже.
Известно, что одними из первых животных, которые стали полностью наземными, были скорпионы. Но находки окаменелостей этих древних паукообразных весьма редки и по ним трудно понять, в какой среде жили те или иные их представители. До последнего времени самым древним известным скорпионом считался Dolichophonus loudonensis, найденный в Шотландии. Его возраст составляет 434 миллиона лет.
Разбирая палеонтологическую коллекцию Висконсинского университета (США), ученые обнаружили два образца окаменелостей силурийских скорпионов, обнаруженные в штате Висконсин в 1985 году и пролежавшие 35 лет без изучения.
Хорошая сохранность образцов позволила изучить под микроскопом детали дыхательной и кровеносной системы древних животных, и они оказались практически идентичными современным скорпионам, обитающим на суше. В частности, у древнего скорпиона обнаружены пульмо-перикардиальные пазухи, которые у современных представителей этого отряда связывают органы дыхания с кровеносной системой. Такие детали строения не были известны ранее ни у одного скорпиона.
Илья Бобровский изучает останки дикинсонии
11 апреля 2019, 15:02РИА Наука
Ученые выяснили, как окаменело "древнейшее животное Земли" из России
Исследователи говорят, что такая система дыхания могла позволять животным проживать как на суше, так и в море, подобно современным мечехвостам, которые живут в основном в воде, но могут на короткое время выходить на сушу.
На основе анализа вмещающих пород удалось определить возраст окаменелости. Она оказалась на три миллиона лет старше скорпиона из Шотландии — 437 миллионов лет.
Новый вид получил имя Parioscorpio venator, что переводится с латыни как "прародитель скорпионов охотник". Размер животного — около 2,5 сантиметра, что сопоставимо с размером современных скорпионов. Сходно и внешнее строение — у древнего скорпиона две большие клешни и хвост с острым концом. Однако хвостовой отдел у него состоит из семи члеников, тогда как у более поздних скорпионов их уже шесть, а у современных — пять.
© Andrew WendruffParioscorpio venator — древний скорпион, живший на суше 437 миллионов лет назад. Длина окаменелости — около 2,5 сантиметра
Parioscorpio venator – древний скорпион, живший на суше 437 миллионов лет назад. Длина окаменелости – около 2,5 сантиметра
© Andrew Wendruff
Parioscorpio venator — древний скорпион, живший на суше 437 миллионов лет назад. Длина окаменелости — около 2,5 сантиметра
"Мы имеем дело не только с самым древним известным скорпионом, но и с самым древним известным представителем паукообразных — одной из самых успешных линий наземных существ во всей истории Земли, — приводятся в пресс-релизе Университета штата Огайо слова одного из авторов исследования профессора Лорена Бэбкока (Loren Babcock). — Еще более важно то, что мы определили механизм, с помощью которого животные совершили этот критический переход из морской среды обитания в наземную. Это революционное открытие".
Авторы считают, что Parioscorpio venator был одним из первых существ, живших на суше. Во всяком случае, ни у одного из более древних животных еще не было системы дыхания, позволяющей дышать атмосферным воздухом.
"Внутренняя работа дыхательной системы у этого животного по форме идентична таковой у паукообразных и скорпионов, которые дышат исключительно воздухом, — говорит Бэбкок. — Но она также похожа на систему дыхания таких морских членистоногих, как мечехвосты. Возможно, скорпионы начали морфологически адаптироваться к жизни на суше еще до того, как совершили такой переход".
Отпечаток тела дикинсонии
20 сентября 2018, 21:00РИА Наука
Ученые нашли в России "органические останки" древнейшего животного Земли
61311233
Обсудить 5
РИА НаукабиологияЗемля - РИА НаукаОткрытия - РИА НаукаСША
Рекомендуем
Немецкое письмо 1943 года, найденное на чердаке старого дома в Эммаусе, Тверская область
"Из одного ужаса в другой": под Тверью нашли письмо немецкого солдата
Грецкие орехи
Ученые выяснили, что грецкие орехи полезны для сердца и кишечника
Смартфон
Названы Android-приложения, "съедающие" заряд батареи смартфонов
Ростех запустит производство спортивного пистолета на базе «Удава»
Опубликованы кадры испытаний новейшего пистолета "Аспид"
Участники съезда партии Единая Россия
В "Единой России" рассказали о претензиях к работе четырех министерств
Фотография кошки, выставленной на продажу на сайте Avito за 20 миллионов рублей
Житель Новороссийска продает "уникальную" кошку за 20 миллионов рублей
Пожарный в защитной маске возле резервуара с красным шламом в Венгрии
Российские ученые придумали, как из отходов производить ценный металл
Хранилище сжиженного природного газа в порту Сабетта
Газовые гиганты России объединяются для участия в разделе мира
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров ответил на вопрос о возможном назначении в новое правительство
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер Украины написал заявление об отставке
Снюс
В России зафиксировали первый случай смерти от употребления снюсов
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран считает заявление Канады о расследовании авиакатастрофы странным
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров ответил на вопрос американской журналистки об импичменте Трампа
Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины объяснил решение подать в отставку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06В Роскосмосе рассказали о следующем полете корабля "Союз" к МКС
00:54Пригожин раскритиковал высказывание Водонаевой о маткапитале
00:53Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
23:09Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
23:03Турецкие хакеры атаковали правительственные сайты Греции, сообщили СМИ
Лента новостейМолния