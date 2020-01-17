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Лавров оценил ход расследования убийства российских журналистов в ЦАР
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РИА Новости

Лавров оценил ход расследования убийства российских журналистов в ЦАР

12:14 17.01.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
© РИА Новости / Александр Вильф
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Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Москва будет добиваться, чтобы расследование убийства российских журналистов в ЦАР было доведено до конца, заявил в пятницу и. о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"СК возбудил уголовное дело, и мы не раз эту ситуацию комментировали... Это совершенно жуткая трагедия. Мы будем добиваться, чтобы расследование было доведено до конца", - сказал Лавров на брифинге.
Цветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов возле Дома журналистов в Москве
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СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Тридцатого июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского. СК РФ расследует уголовное дело по статье "убийство".
Президент Центральной Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявлял в интервью РИА Новости, что правительство ЦАР прилагает все усилия для тщательного расследования убийства российских журналистов.
Автомобиль, на котором перемещались убитые в ЦАР журналисты. Стоп-кадр программы Вести недели
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Убийство российских журналистов в ЦАРФостен-Арканж ТуадераСергей ЛавровСледственный комитет РФОрхан ДжемальМихаил ХодорковскийЦАРАлександр РасторгуевРоссияВ мире
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