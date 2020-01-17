Лавров оценил ход расследования убийства российских журналистов в ЦАР

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Москва будет добиваться, чтобы расследование убийства российских журналистов в ЦАР было доведено до конца, заявил в пятницу и. о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"СК возбудил уголовное дело, и мы не раз эту ситуацию комментировали... Это совершенно жуткая трагедия. Мы будем добиваться, чтобы расследование было доведено до конца", - сказал Лавров на брифинге.
13 января, 09:26СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Тридцатого июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского. СК РФ расследует уголовное дело по статье "убийство".
Президент Центральной Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявлял в интервью РИА Новости, что правительство ЦАР прилагает все усилия для тщательного расследования убийства российских журналистов.