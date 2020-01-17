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В Алтайском крае при столкновении 15 машин погибли два человека
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РИА Новости

В Алтайском крае при столкновении 15 машин погибли два человека

12:13 17.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 17 янв - РИА Новости. Два человека погибли, еще несколько пострадали в результате столкновения 15 автомобилей на трассе Алтайского края, сообщает ГУМВД региона.
По данным ведомства, в 14.23 (10.23 мск ) в районе поселка Урожайный Павловского района "в условиях нулевой видимости произошло ДТП, в которое попали около 15 автомобилей".
Скорая помощь
Вчера, 10:50
СК задержал водителя после ДТП под Саратовом, где погибли два человека
"В результате погибли два человека, еще несколько получили травмы", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД уже работают на месте. Они обеспечивают безопасность дорожного движения в ситуации, осложненной неблагоприятными погодными условиями, оказывают помощь пострадавшим в ДТП. Движение в обе стороны перекрыто. На трассе образовалась пробка.
Ранее дорожники Алтайского края закрыли для движения шесть автодорог из-за сильной метели.
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Республика АлтайПроисшествия
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