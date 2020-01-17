В Алтайском крае при столкновении 15 машин погибли два человека

БАРНАУЛ, 17 янв - РИА Новости. Два человека погибли, еще несколько пострадали в результате столкновения 15 автомобилей на трассе Два человека погибли, еще несколько пострадали в результате столкновения 15 автомобилей на трассе Алтайского края , сообщает ГУМВД региона.

По данным ведомства, в 14.23 (10.23 мск ) в районе поселка Урожайный Павловского района "в условиях нулевой видимости произошло ДТП, в которое попали около 15 автомобилей".

"В результате погибли два человека, еще несколько получили травмы", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД уже работают на месте. Они обеспечивают безопасность дорожного движения в ситуации, осложненной неблагоприятными погодными условиями, оказывают помощь пострадавшим в ДТП. Движение в обе стороны перекрыто. На трассе образовалась пробка.