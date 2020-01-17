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Студентам запретят выступать с политическими заявлениями от лица ВШЭ
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РИА Новости

Студентам запретят выступать с политическими заявлениями от лица ВШЭ

12:11 17.01.2020
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© Фото : страница ВШЭ на FacebookСтуденты в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре
Студенты в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре
© Фото : страница ВШЭ на Facebook
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Студентов и преподавателей Высшей школы экономики (ВШЭ) могут обязать не выступать с политическими заявлениями не только от лица вуза, но и от лица "студентов факультета" и "жителей общежитий", сообщается на сайте университета.
Уточняется, что на ближайшем ученом совете НИУ ВШЭ будут рассмотрены поправки в правила внутреннего распорядка обучающихся и правила внутреннего трудового распорядка, а также порядок поддержки студенческих инициатив.
"В новой редакции правил внутреннего распорядка уточняется обязанность не выступать с политическими заявлениями, позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников Вышки (например, студентов факультета, жителей общежитий и т.д.)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае участия в политической или другой деятельности, вызывающей существенные разногласия в обществе, студент или сотрудник будут обязаны принять меры к тому, чтобы эту деятельность не связывали с университетом. Кроме того, в публичных выступлениях или публикациях в качестве работника Вышки сотрудники не должны входить за рамки экспертной или аналитической позиции.
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11 декабря 2019, 19:30
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Кроме того, в новых правилах планируется расширение социальных прав сотрудников и системы поощрения за труд, защита интеллектуальных прав студентов на свои работы, детализация принципов взаимодействия студентов и сотрудников, юридическое закрепление возможности работы зданий ВШЭ в режиме 24/7.
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Высшая школа экономики (ВШЭ)РоссияОбщество
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