Студентам запретят выступать с политическими заявлениями от лица ВШЭ

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Студентов и преподавателей Студентов и преподавателей Высшей школы экономики (ВШЭ) могут обязать не выступать с политическими заявлениями не только от лица вуза, но и от лица "студентов факультета" и "жителей общежитий", сообщается на сайте университета.

Уточняется, что на ближайшем ученом совете НИУ ВШЭ будут рассмотрены поправки в правила внутреннего распорядка обучающихся и правила внутреннего трудового распорядка, а также порядок поддержки студенческих инициатив.

"В новой редакции правил внутреннего распорядка уточняется обязанность не выступать с политическими заявлениями, позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников Вышки (например, студентов факультета, жителей общежитий и т.д.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае участия в политической или другой деятельности, вызывающей существенные разногласия в обществе, студент или сотрудник будут обязаны принять меры к тому, чтобы эту деятельность не связывали с университетом. Кроме того, в публичных выступлениях или публикациях в качестве работника Вышки сотрудники не должны входить за рамки экспертной или аналитической позиции.