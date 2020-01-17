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Суд Вильнюса отклонил апелляцию обвиняемого в шпионаже в пользу России
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РИА Новости

Суд Вильнюса отклонил апелляцию обвиняемого в шпионаже в пользу России

12:10 17.01.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
ВИЛЬНЮС, 17 янв - РИА Новости. Вильнюсский суд отклонил апелляцию обвиняемого в шпионаже в пользу РФ гражданина Литвы Романа Шешеля, заявила РИА Новости пресс-секретарь суда Вильма Буденене.
"Апеляционный суд Литвы отклонил апелляцию гражданина Литвы, обвиняемого в шпионаже в пользу РФ Романа Шешеля. Прежний приговор 7 лет лишения свободы остался в силе. Адвокаты могут подать апелляцию в Верховный суд", - сказала она.
Ранее суд в Литве приговорил к семи годам лишения свободы жителя Клайпеды Романа Шешеля, обвиняемого в шпионаже в пользу России. По версии литовских правоохранителей, осужденный якобы передавал информацию о стратегических объектах Литвы, расположенных на территории Клайпедского государственного морского порта.
Зальцбург
8 ноября 2019, 18:37
Иностранные граждане, обвиненные в шпионаже в пользу РФ в 2016-2019 годах
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ВильнюсЛитваВ мире
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