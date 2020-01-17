Суд Вильнюса отклонил апелляцию обвиняемого в шпионаже в пользу России

ВИЛЬНЮС, 17 янв - РИА Новости. Вильнюсский суд отклонил апелляцию обвиняемого в шпионаже в пользу РФ гражданина Литвы Романа Шешеля, заявила РИА Новости пресс-секретарь суда Вильма Буденене.
"Апеляционный суд Литвы отклонил апелляцию гражданина Литвы, обвиняемого в шпионаже в пользу РФ Романа Шешеля. Прежний приговор 7 лет лишения свободы остался в силе. Адвокаты могут подать апелляцию в Верховный суд", - сказала она.
Ранее суд в Литве приговорил к семи годам лишения свободы жителя Клайпеды Романа Шешеля, обвиняемого в шпионаже в пользу России. По версии литовских правоохранителей, осужденный якобы передавал информацию о стратегических объектах Литвы, расположенных на территории Клайпедского государственного морского порта.
8 ноября 2019, 18:37Иностранные граждане, обвиненные в шпионаже в пользу РФ в 2016-2019 годах