Суд Вильнюса отклонил апелляцию обвиняемого в шпионаже в пользу России

"Апеляционный суд Литвы отклонил апелляцию гражданина Литвы, обвиняемого в шпионаже в пользу РФ Романа Шешеля. Прежний приговор 7 лет лишения свободы остался в силе. Адвокаты могут подать апелляцию в Верховный суд", - сказала она.