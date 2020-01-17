Число погибших в ДТП в Адыгее выросло до двух человек

КРАСНОДАР, 17 янв - РИА Новости. Количество погибших в аварии под Адыгейском на трассе М-4 "Дон", где из-за тумана и гололеда столкнулось около 20 машин, выросло до двух человек, пострадавших – до пяти, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по республике Адыгея.
Ранее ведомство сообщило, что утром в условиях тумана и гололёда на трассе М-4 "Дон" в районе города Адыгейска столкнулись 15-18 машин, погиб один и пострадали трое. По информации экстренных служб республики, участниками ДТП стали 20 авто.
"Двое погибших и пятеро пострадавших", - уточнили в пресс-службе.
По данным полиции, движение на данном участке затруднено, на месте ДТП координацией работы всех служб занимается министр МВД по республике Владимир Алай.
По информации ГИБДД РФ, на данном участке дороги из-за тумана произошло шесть ДТП с 20 машинами. Травмы получили четыре человека, их госпитализировали.
8 августа 2019, 12:00В ГИБДД назвали самые опасные для жизни дороги