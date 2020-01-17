Число погибших в ДТП в Адыгее выросло до двух человек

Место массового ДТП на трассе М-4 "Дон" в Республике Адыгея. 17 января 2020

Место массового ДТП на трассе М-4 "Дон" в Республике Адыгея. 17 января 2020

© Фото : МЧС РФ Место массового ДТП на трассе М-4 "Дон" в Республике Адыгея. 17 января 2020

КРАСНОДАР, 17 янв - РИА Новости. Количество погибших в аварии под Количество погибших в аварии под Адыгейском на трассе М-4 "Дон", где из-за тумана и гололеда столкнулось около 20 машин, выросло до двух человек, пострадавших – до пяти, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по республике Адыгея.

Ранее ведомство сообщило, что утром в условиях тумана и гололёда на трассе М-4 "Дон" в районе города Адыгейска столкнулись 15-18 машин, погиб один и пострадали трое. По информации экстренных служб республики, участниками ДТП стали 20 авто.

"Двое погибших и пятеро пострадавших", - уточнили в пресс-службе.

По данным полиции, движение на данном участке затруднено, на месте ДТП координацией работы всех служб занимается министр МВД по республике Владимир Алай.