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Число погибших в ДТП в Адыгее выросло до двух человек
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РИА Новости

Число погибших в ДТП в Адыгее выросло до двух человек

12:07 17.01.2020 (обновлено: 18:58 17.01.2020)
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© Фото : МЧС РФМесто массового ДТП на трассе М-4 "Дон" в Республике Адыгея. 17 января 2020
Место массового ДТП на трассе М-4 Дон в Республике Адыгея. 17 января 2020
© Фото : МЧС РФ
Место массового ДТП на трассе М-4 "Дон" в Республике Адыгея. 17 января 2020
КРАСНОДАР, 17 янв - РИА Новости. Количество погибших в аварии под Адыгейском на трассе М-4 "Дон", где из-за тумана и гололеда столкнулось около 20 машин, выросло до двух человек, пострадавших – до пяти, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по республике Адыгея.
Ранее ведомство сообщило, что утром в условиях тумана и гололёда на трассе М-4 "Дон" в районе города Адыгейска столкнулись 15-18 машин, погиб один и пострадали трое. По информации экстренных служб республики, участниками ДТП стали 20 авто.
"Двое погибших и пятеро пострадавших", - уточнили в пресс-службе.
По данным полиции, движение на данном участке затруднено, на месте ДТП координацией работы всех служб занимается министр МВД по республике Владимир Алай.
По информации ГИБДД РФ, на данном участке дороги из-за тумана произошло шесть ДТП с 20 машинами. Травмы получили четыре человека, их госпитализировали.
Инспектор ГИБДД
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АдыгейскРоссияАдыгеяПроисшествия
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