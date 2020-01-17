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Лавров: в идее приоритета российской Конституции нет скрытого смысла
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РИА Новости

Лавров: в идее приоритета российской Конституции нет скрытого смысла

12:06 17.01.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В идее приоритета Конституции РФ над рядом норм международного права нет поводов для спекуляций и поиска скрытого смысла, заявил и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Президент Владимир Путин в среду в послании Федеральному собранию заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством.
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"Конституция, как разъяснил Конституционный суд некоторое время назад в ответ на соответствующий запрос, является базовой ключевой нормой, которая определяет все наши действия. Никакие международные договоренности не должны противоречить нашей Конституции", - сказал Лавров.
"Любая международная договоренность, которую принимает РФ, к которой она присоединяется , подписывается и выносится на ратификацию российского парламента. Ратификация оформляется в виде федерального закона. Таким образом, наши международные обязательства, во-первых, становятся частью нашей правовой системы, будучи облечены в форму федерального закона, а во-вторых, федеральный закон не может быть принят, если он противоречит Конституции. Я здесь не вижу каких-либо поводов и предлогов для спекуляций и поиска некого скрытого смысла", - пояснил и.о.главы МИД РФ.
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Сергей ЛавровМИД РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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