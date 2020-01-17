Лавров: в идее приоритета российской Конституции нет скрытого смысла

"Конституция, как разъяснил Конституционный суд некоторое время назад в ответ на соответствующий запрос, является базовой ключевой нормой, которая определяет все наши действия. Никакие международные договоренности не должны противоречить нашей Конституции", - сказал Лавров.

"Любая международная договоренность, которую принимает РФ, к которой она присоединяется , подписывается и выносится на ратификацию российского парламента. Ратификация оформляется в виде федерального закона. Таким образом, наши международные обязательства, во-первых, становятся частью нашей правовой системы, будучи облечены в форму федерального закона, а во-вторых, федеральный закон не может быть принят, если он противоречит Конституции. Я здесь не вижу каких-либо поводов и предлогов для спекуляций и поиска некого скрытого смысла", - пояснил и.о.главы МИД РФ.