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Иран считает заявление Канады о расследовании авиакатастрофы странным
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РИА Новости

Иран считает заявление Канады о расследовании авиакатастрофы странным

11:59 17.01.2020
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© REUTERSНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© REUTERS
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Представитель иранского МИД Аббас Мусави назвал "странным" заявление канадского МИД с призывом к "полному сотрудничеству" властей Ирана в расследовании крушения украинского Boeing.
В четверг глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань на пресс-конференции в Лондоне после встречи глав МИД стран, чьи граждане находились на борту разбившегося самолета, заявил, что Канада, Украина, Афганистан, Швеция и Великобритания надеются на полное сотрудничество властей Ирана в проведении прозрачного расследования обстоятельств крушения украинского самолета под Тегераном.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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"Мы были удивлены некоторыми комментариями и даже самим проведением этой встречи. Исламская республика работала очень хорошо и даже превзошла ожидания в сотрудничестве с этими странами. Странно, что министр иностранных дел Канады зачитал такое заявление на следующий день после выполнения первоначальных задач расследования", - говорится в заявлении представителя МИД, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.
Мусави также призвал не превращать "этот трагический инцидент в политический вопрос".
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Крушение украинского самолета в ИранеАббас МусавиМеждународные авиалинии УкраиныМИД КанадыВладимир ЗеленскийКанадаИранВ мире
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