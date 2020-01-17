Иран считает заявление Канады о расследовании авиакатастрофы странным

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Представитель иранского МИД Представитель иранского МИД Аббас Мусави назвал "странным" заявление канадского МИД с призывом к "полному сотрудничеству" властей Ирана в расследовании крушения украинского Boeing

В четверг глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань на пресс-конференции в Лондоне после встречи глав МИД стран, чьи граждане находились на борту разбившегося самолета, заявил, что Канада, Украина, Афганистан, Швеция и Великобритания надеются на полное сотрудничество властей Ирана в проведении прозрачного расследования обстоятельств крушения украинского самолета под Тегераном.

"Мы были удивлены некоторыми комментариями и даже самим проведением этой встречи. Исламская республика работала очень хорошо и даже превзошла ожидания в сотрудничестве с этими странами. Странно, что министр иностранных дел Канады зачитал такое заявление на следующий день после выполнения первоначальных задач расследования", - говорится в заявлении представителя МИД, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

Мусави также призвал не превращать "этот трагический инцидент в политический вопрос".

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.