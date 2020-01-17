Крещенские купания: как окунуться без последствий для здоровья

В ночь с 18 на 19 января по всей России пройдут Крещенские купания . В нынешнем году они сопровождаются аномально теплой погодой, что повлияло на количество желающих окунуться: в этот раз людей, пришедших на городские майны, будет больше. Корреспондент РИА Недвижимость побывал на поисково-спасательной станции "Косино" и узнал, какие меры предосторожности и рекомендации нужно выполнять, чтобы купание прошло без потерь для здоровья.

Зимний ажиотаж

Белое озеро на востоке Москвы привлекает желающих поплавать не только летом, но и зимой, в частности, сюда ходят местные "моржи", а каждый год здесь проходят Крещенские купания. Закаленные любители холодной воды стали помощникам для московских спасателей, которые готовились к субботним купаниям и отрабатывали разные внештатные ситуации.

Как рассказал начальник поисково-спасательной службы на водных объектах Сергей Ежов, на его сотрудников в ближайшие выходные нагрузка вырастет, потому что число водоемов, пригодных для Крещенских купаний, сократилось. Он также предостерег тех, кто собрался делать майны и купели самостоятельно, заметив, что спасатели будут проводить рейды на водоемах для выявления несанкционированных мест купаний.

"В среду окончательно определилось количество зон для купания: первоначально было запрошено 59 мест, но в итоге это число сократилось до 37, соответственно, нагрузка на нас увеличивается. Но мы справляемся. К тому же нам помогают спасатели, дружинники и МВД", – объяснил он.

В прошлом году на Белом озере за сутки побывало около 7 тысяч человек, в этот раз людей ожидается куда больше. Наибольший пик посещений – с 23 часов до двух ночи. Иногда в очереди человек может простоять 40 минут. В связи с этим людей просят одеваться теплее, а также брать халаты, полотенце и резиновые тапочки.

Советы для начинающих

По словам Ежова, теплая зима внесла коррективы в обустройство майн: на этот раз они везде будут только у берега, так как из-за рыхлого и хрупкого льда делать их посреди пруда небезопасно. Как раз такую майну с обустроенным заходом в воду и оборудовали на Белом озере, отметил эксперт.

Нельзя, чтобы люди скапливались на льду при существующей толщине льда. Более 3-4 человек на 100 квадратных метров чревато провалом. Тем не менее, работы у спасателей будет хватать.

"С 9 утра 18 января мы приводим силы в повышенную готовность, и будем находиться в таком режиме до 8 утра 20 января. Мы выставим наших сотрудников у майн с 18.00 18 января до 18.00 19 января. То есть наши спасатели обеспечивают безопасность целые сутки, при этом в ночное время вся территория будет подсвечиваться. Также возле майн устанавливаются палатки с обогревом, где можно попить чай и поесть", – добавил он.

Несмотря на то, что процесс многим участникам купаний знаком, стоит все же напомнить несколько правил. Как рассказал врач по водолазной медицине Дмитрий Семов, многие люди допускают ошибку в преддверии погружения. "Выпивать немного алкоголя для согрева нельзя ни в коем случае, это может усугубить состояние. Многим кажется, что это согревает, но на самом деле сосуды расширяются и организм теряет тепло", – пояснил он.

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Специалист добавил, что на Крещенские купания нельзя приходить голодным или, наоборот, объевшимся, но желательно поесть за час до этого. Перед погружением в воду нужно разогреть тело – поприседать, помахать руками. Если есть серьезные заболевания, например, сердечно-легочные, повышенное давление, астма или сотрясения мозга, то лучше вообще не нырять. В воде же стоит находиться не более одной минуты.

"Самый распространенный эксцесс среди ныряющих – потеря сознания во время погружения. Резкий спазм сосудов тому виной. Но мы всегда следим и успеваем вытащить человека", – заметил он.

Робот – друг человека

Пока все готовились к началу учений, корреспонденты заметили стойку с гидрокостюмами, двумя чемоданами и неизвестным роботом. И если с "одеждой" для спасателей все более-менее понятно, то остальное вызывает любопытство. Начальник отдела поисково-спасательных и водолазных работ и подготовки Московской спасательной службы на водных объектах Павел Воробьев рассказал, что один из агрегатов является самым современным эхолотом.

"Он поступил к нам на оснащение в прошлом году, это самая современная модель в мире. У него достаточно высокая частота, которая позволяет точно идентифицировать объекты под водой, в том числе утонувшего человека. А это нередко бывало проблемой, так как гидроакустические колебания проходят через тело человека, которое, как известно, на 80% состоит из воды. И оператор не всегда может идентифицировать, что за объект, да и изображение бывало довольно расплывчатым", – пояснил Воробьев.

Эхолот имеет излучатель, способный исследовать пространство на 70 метров в каждую из сторон. Еще один датчик предназначен для поиска в толще ила свыше одного метра, так, гидроакустическим импульсом эхолот может "просветить" все, выдав картинку в 3D.

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Соседствующая же рядом техника оказалась телеуправляемым подводным аппаратом. Он нужен при сильном течении или работе в узких пространствах под водой.

"Аппарат может сесть на грунт и с помощью гидролокатора вокруг себя осмотреть территорию, а оператор на экране видит все. Камеры высокого качества, есть и подсветка. Человек же управляет пультом на расстоянии. Это очень удобно", – рассказал эксперт.

Тем временем на берегу появились те самые "моржи", которые стали для спасателей помощниками в моделировании ситуаций. Пять человек разных возрастов не просто по привычке окунулись, но и изобразили людей, которым стало вдруг плохо при погружении. Разумеется, спасатели сработали оперативно, вытащив из воды ослабшего человека, укутав его в специальное теплосберегающее одеяло и транспортировав в машину скорой помощи.