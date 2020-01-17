В Минобразования Кубани нет данных о преступлениях в школе Щетинина

КРАСНОДАР, 17 янв - РИА Новости. Экспериментальная школа-лицей Щетинина под Геленджиком, о которой в ходе пресс-конференции рассказали президенту России Экспериментальная школа-лицей Щетинина под Геленджиком, о которой в ходе пресс-конференции рассказали президенту России Владимиру Путину , нарушала право воспитанников на каникулы и привлекала их к труду без согласия родителей, однако данных о совершении в учебном заведении каких-либо преступлений в отношении обучающихся нет, сообщили РИА Новости в министерстве образования Краснодарского края

Ранее журналист в ходе большой пресс-конференции президента РФ пожаловался на планы властей закрыть школу Щетинина под Геленджиком. Как пояснил позднее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в лицее при проверке соблюдения лицензионных требований нашли нарушения. После этого "Известия" и "Комсомольская правда" опубликовали материалы о фактах детского труда в лицее, совращении несовершеннолетних учеников и даже сексуальном насилии, психологическом и физическом давлении на них, наличии у лицея признаков секты.

Как рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак, в ходе его проверки в ноябре минувшего года свидетельств подобных фактов обнаружено не было, местные власти характеризовали школу и её воспитанников положительно. Также он выразил сомнения в объективности доводов бывшего преподавателя лицея. В ГУ МВД по Краснодарскому краю агентству сообщили, что в геленджикский отдел обращений о преступлениях в лицее не поступало.

"Информацией о преступлениях, совершенных в отношении обучающихся школы-интерната, министерство не обладает. В ходе плановой проверки лицея-интерната было выявлено, что лицеем-интернатом нарушалось академическое право на каникулы, также несовершеннолетние обучающиеся привлекались без согласия родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой", - сообщила в ответе на запрос агентства министр образования Кубани Елена Воробьева.

Она также подтвердила, что ведомство подало иск об аннулировании лицензии у лицея в связи с тем, что к концу ноября лицей не устранил ряд нарушений, в том числе лицензионных требований, и не выполнил мероприятия по обеспечению безопасности в период приостановки лицензии, уточнив, что устранение нарушений требует проведения комплекса мероприятий при поддержке учредителя (министерства просвещения РФ – ред.).

В конце ноября лицей-интернат под защиту взяла уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По данным омбудсмена, руководству учреждения осталось устранить лишь несколько из выявленных нарушений. Первый заместитель директора учебного заведения Александр Осипов заявил агентству, что деятельность лицея была приостановлена из-за нарушений, которые касались не безопасности детей, а в основном оформления прав на учебные корпуса, которое сейчас находится в завершающей стадии. Осипов утверждает, что большинство из повторно вменённых лицею нарушений фактически на момент проверки были устранены.