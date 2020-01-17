Лавров прокомментировал запуск механизма урегулирования споров по СВПД

Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года

Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года

Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу.

"Происходит примерно то, о чем не раз предупреждал президент (РФ Владимир) Путин: он говорил, что на каком-то этапе европейцы воспользуются какой-нибудь ситуацией вокруг Ирана, какими-нибудь следующими действиями Ирана для того, чтобы с облегчением свалить на Иран вину за все, что происходило", - сказал Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Иран, кстати сказать, и мы не раз об этом говорили, "подвесил" выполнение только того, что добровольно он взял на себя, сверх обязательств по договору о нераспространении, сверх обязательств по соглашению с МАГАТЭ о гарантиях, сверх обязательств по дополнительному протоколу", - напомнил он.

Лавров подчеркнул, что сейчас Иран – самая проверяемая страна из всех стран-членов Договора о нераспространении.