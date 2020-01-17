Лавров прокомментировал запуск механизма урегулирования споров по СВПД

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Попытка запустить механизм урегулирования споров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) говорит о том, что страны ЕС воспользовались ситуацией, чтобы свалить вину на Иран, заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу.
"Происходит примерно то, о чем не раз предупреждал президент (РФ Владимир) Путин: он говорил, что на каком-то этапе европейцы воспользуются какой-нибудь ситуацией вокруг Ирана, какими-нибудь следующими действиями Ирана для того, чтобы с облегчением свалить на Иран вину за все, что происходило", - сказал Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
"Иран, кстати сказать, и мы не раз об этом говорили, "подвесил" выполнение только того, что добровольно он взял на себя, сверх обязательств по договору о нераспространении, сверх обязательств по соглашению с МАГАТЭ о гарантиях, сверх обязательств по дополнительному протоколу", - напомнил он.
15 января, 11:43Трамп прокомментировал призыв Джонсона заменить СВПД по Ирану
Лавров подчеркнул, что сейчас Иран – самая проверяемая страна из всех стран-членов Договора о нераспространении.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
15 января, 11:37Роухани раскритиковал идею заменить СВПД на "сделку Трампа"