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Лавров: итоговые документы конференции по Ливии почти согласованы
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РИА Новости

Лавров: итоговые документы конференции по Ливии почти согласованы

11:40 17.01.2020 (обновлено: 11:54 17.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Итоговые документы конференции по Ливии в Берлине почти согласованы, заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Берлинская конференция - мы с самого начала ее поддержали, эту инициативу. Потому что чем больше будет стран желать помочь ливийцам создать условия для урегулирования этого кризиса, тем, наверное, будет лучше... Мы принимали участие во всех пяти подготовительных встречах. Итоговые документы теперь, по-моему, практически согласованы. Они в полной мере соответствуют решениям, которые принимал Совет безопасности по ливийскому урегулированию, не содержат каких-либо положений, противоречащих решениям Совбеза", - сказал Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
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"Главное теперь, чтобы после берлинской конференции, если все пойдет, как запланировано, и Совет безопасности поддержит в итоге берлинскую конференцию, - главное, чтобы ливийские стороны не повторяли своих прошлых ошибок и все-таки не начинали выдвигать дополнительные условия, не начали обвинять друг друга", - подчеркнул он.
Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр ПНС Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
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Правительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджХалифа ХафтарЕвросоюзМуаммар КаддафиООНСШАОбострение конфликта в ЛивииСергей ЛавровЛивияБерлин (город)В мире
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