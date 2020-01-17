Лавров: сирийский кризис находится в продвинутой стадии урегулирования

"Сирийский кризис, я бы сказал, находится в продвинутой стадии урегулирования. Есть прогресс практически на всех направлениях - и на военно-политическом, и на дипломатическом, и на гуманитарном", - сказал Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.