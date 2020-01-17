Лавров: сирийский кризис находится в продвинутой стадии урегулирования

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сирийский кризис находится в продвинутой стадии урегулирования, заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Сирийский кризис, я бы сказал, находится в продвинутой стадии урегулирования. Есть прогресс практически на всех направлениях - и на военно-политическом, и на дипломатическом, и на гуманитарном", - сказал Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
По его словам, немножко отстает направление экономического восстановления, поскольку западные партнеры, некоторые страны региона выдвигают предварительные условия, причем они меняются в зависимости от того, что происходит. Как подчеркнул дипломат, это не вполне способствует результатам.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России