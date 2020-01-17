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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-17T11:38+0300
https://ria.ru/20200117/1563532044.html
Лавров: сирийский кризис находится в продвинутой стадии урегулирования
https://cdn21.img.ria.ru/images/156353/09/1563530905_0:79:2961:1745_1036x0_80_0_0_c0fcfec5233a39edd6ddf5462923b592.jpg
РИА Новости

Лавров: сирийский кризис находится в продвинутой стадии урегулирования

11:38 17.01.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
© РИА Новости / Александр Вильф
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Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сирийский кризис находится в продвинутой стадии урегулирования, заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Сирийский кризис, я бы сказал, находится в продвинутой стадии урегулирования. Есть прогресс практически на всех направлениях - и на военно-политическом, и на дипломатическом, и на гуманитарном", - сказал Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
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По его словам, немножко отстает направление экономического восстановления, поскольку западные партнеры, некоторые страны региона выдвигают предварительные условия, причем они меняются в зависимости от того, что происходит. Как подчеркнул дипломат, это не вполне способствует результатам.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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