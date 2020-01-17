Лавров: Саррадж и Хафтар не хотят быть в одной комнате друг с другом

По его словам, после конференции в Берлине 19 января важно, чтобы "ливийские стороны не повторяли своих прошлых ошибок и не начинали выдвигать дополнительные условия, не начинали обвинять друг друга". "Пока отношения между ними очень напряженные, они даже не хотят в одной комнате находиться, не говоря уже о том, чтобы разговаривать или встречаться друг с другом", - сказал Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.