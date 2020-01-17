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Лавров: Саррадж и Хафтар не хотят быть в одной комнате друг с другом
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РИА Новости

Лавров: Саррадж и Хафтар не хотят быть в одной комнате друг с другом

11:36 17.01.2020 (обновлено: 12:17 17.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Премьер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) страны Халифа Хафтар пока не хотят даже в одной комнате находиться, не говоря уже об общении друг с другом, заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, после конференции в Берлине 19 января важно, чтобы "ливийские стороны не повторяли своих прошлых ошибок и не начинали выдвигать дополнительные условия, не начинали обвинять друг друга". "Пока отношения между ними очень напряженные, они даже не хотят в одной комнате находиться, не говоря уже о том, чтобы разговаривать или встречаться друг с другом", - сказал Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
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Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр ПНС Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.
Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
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Файез ас-СарраджХалифа ХафтарСергей ЛавровЛивияРоссияБерлин (город)В мире
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