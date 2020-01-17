Лавров намерен принять участие в конференции по Ливии в Берлине

Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. И. о. главы МИД России И. о. главы МИД России Сергей Лавров заявил, что планирует принять участие в берлинской конференции по Ливии , которая пройдет 19 января.

"Мы вместе с нашими итальянскими коллегами будем в этой конференции участвовать. У меня с министром (иностранных дел Италии Луиджи) Ди Майо запланирована встреча утром в Берлине, до того, как начнется конференция на высшем уровне", - заявил он на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр ПНС Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.

Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Информированный ливийский источник сообщил, что глава ЛНА Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.