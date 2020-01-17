Лавров намерен принять участие в конференции по Ливии в Берлине

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. И. о. главы МИД России Сергей Лавров заявил, что планирует принять участие в берлинской конференции по Ливии, которая пройдет 19 января.
"Мы вместе с нашими итальянскими коллегами будем в этой конференции участвовать. У меня с министром (иностранных дел Италии Луиджи) Ди Майо запланирована встреча утром в Берлине, до того, как начнется конференция на высшем уровне", - заявил он на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр ПНС Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.
Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Информированный ливийский источник сообщил, что глава ЛНА Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.