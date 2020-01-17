Суд утвердил мировое соглашение мэра Урюпинска и редактора газеты

ВОЛГОГРАД, 17 янв – РИА Новости. Суд утвердил мировое соглашение между главой администрации города Суд утвердил мировое соглашение между главой администрации города Урюпинска Юрием Хорошеньковым и главным редактором местного издания Ольгой Шушлебиной, которая ранее была уволена за неправильно размещенные снимки в газете, сообщили РИА Новости в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Ранее "Российская газета" написала, что мэр Урюпинска Юрий Хорошеньков уволил Шушлебину якобы за то, что она при верстке газеты разместила фотографию федерального чиновника ниже портрета областного депутата. Как сообщила РИА Новости Шушлебина, ее уволили по пункту 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ "в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора". Журналист оспорила увольнение в суде, заседание по иску было назначено на 17 января. Хорошеньков подписал с Шушлебиной мировое соглашение о восстановлении ее в должности с 13 января, в понедельник она вышла на работу в прежней должности.

"Семнадцатого января 2020 года Урюпинским городским судом Волгоградской области вынесено определение об утверждении мирового соглашения по гражданскому делу по иску Шушлебиной о восстановлении на работе", - сообщили РИА Новости в ведомстве.

По информации суда, Шушлебина вышла на работу на прежних условиях, кроме того, ей выплачен средний заработок за время вынужденного прогула.