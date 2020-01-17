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Лавров: решения нормандского саммита не должны оставаться на бумаге
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РИА Новости

Лавров: решения нормандского саммита не должны оставаться на бумаге

11:33 17.01.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В 2019 году удалось добиться подвижек в урегулировании внутриукраинского кризиса, решения нормандского саммита в Париже, прошедшего 9 декабря, не должны оставаться на бумаге, заявил и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров, подводя итоги российской внешней политики за прошлый год.
"Удалось добиться подвижек в деле урегулирования внутриукраинского кризиса, после трехлетнего перерыва состоялся саммит в нормандском формате после того, как новое руководство в Киеве смогло все-таки сделать шаги по выполнению решений двух предыдущих саммитов четверки", - заявил и.о. главы МИД РФ.
"Рассчитываем, что принятые решения в Париже в декабре позволят продвигаться по пути выполнения Минского комплекса мер, но конечно, эти решения не должны оставаться на бумаге, как было при режиме Порошенко", - отметил он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина), который прошел в Париже 9 декабря прошлого года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.
В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
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