Лавров: решения нормандского саммита не должны оставаться на бумаге

Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В 2019 году удалось добиться подвижек в урегулировании внутриукраинского кризиса, решения В 2019 году удалось добиться подвижек в урегулировании внутриукраинского кризиса, решения нормандского саммита в Париже , прошедшего 9 декабря, не должны оставаться на бумаге, заявил и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров , подводя итоги российской внешней политики за прошлый год.

"Удалось добиться подвижек в деле урегулирования внутриукраинского кризиса, после трехлетнего перерыва состоялся саммит в нормандском формате после того, как новое руководство в Киеве смогло все-таки сделать шаги по выполнению решений двух предыдущих саммитов четверки", - заявил и.о. главы МИД РФ.

"Рассчитываем, что принятые решения в Париже в декабре позволят продвигаться по пути выполнения Минского комплекса мер , но конечно, эти решения не должны оставаться на бумаге, как было при режиме Порошенко", - отметил он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

На первом за три года саммите стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина), который прошел в Париже 9 декабря прошлого года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.