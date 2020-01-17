Найденная в Новосибирске девочка не шла домой из-за ссоры с родителями

НОВОСИБИРСК, 17 янв – РИА Новости. Найденная в городе Карасуке обезвоженная и замерзшая десятилетняя девочка, по предварительным данным, не возвращалась домой из-за ссоры с родителями, сообщает в пятницу управление СК РФ по Найденная в городе Карасуке обезвоженная и замерзшая десятилетняя девочка, по предварительным данным, не возвращалась домой из-за ссоры с родителями, сообщает в пятницу управление СК РФ по Новосибирской области

Девочку искали около суток: она вышла из музыкальной школы на улице Совхозной и пропала, после чего Следственный комитет даже возбудил уголовное дело об убийстве. В ночь на пятницу местный охотник-волонтер нашел девочку в подвале одного из общежитий.

"В отношении ребенка каких-либо противоправных действий не совершалось. Девочка не вернулась домой, по предварительным данным, из-за ссоры с родителями", - говорится в сообщении.

Распространяемая некоторыми СМИ информация о похищении девочки, удержании ее в металлической клетке и насилии "не соответствует действительности", подчеркнули в управлении.