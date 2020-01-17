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2020-01-17T11:31+0300
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Найденная в Новосибирске девочка не шла домой из-за ссоры с родителями
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РИА Новости

Найденная в Новосибирске девочка не шла домой из-за ссоры с родителями

11:31 17.01.2020
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 17 янв – РИА Новости. Найденная в городе Карасуке обезвоженная и замерзшая десятилетняя девочка, по предварительным данным, не возвращалась домой из-за ссоры с родителями, сообщает в пятницу управление СК РФ по Новосибирской области.
Девочку искали около суток: она вышла из музыкальной школы на улице Совхозной и пропала, после чего Следственный комитет даже возбудил уголовное дело об убийстве. В ночь на пятницу местный охотник-волонтер нашел девочку в подвале одного из общежитий.
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"В отношении ребенка каких-либо противоправных действий не совершалось. Девочка не вернулась домой, по предварительным данным, из-за ссоры с родителями", - говорится в сообщении.
Распространяемая некоторыми СМИ информация о похищении девочки, удержании ее в металлической клетке и насилии "не соответствует действительности", подчеркнули в управлении.
В поисках ребенка участвовали более 200 человек, в том числе спасатели и волонтеры. По данным областного Минздрава, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, с переохлаждением и обезвоживанием она находится под наблюдением врачей.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Следственный комитет РФНовосибирскНовосибирская областьРоссияПроисшествия
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