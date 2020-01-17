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В Адыгее на трассе столкнулись до 25 машин, уточнили в МВД
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РИА Новости

В Адыгее на трассе столкнулись до 25 машин, уточнили в МВД

11:30 17.01.2020 (обновлено: 18:59 17.01.2020)
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© Фото : МЧС РФМесто массового ДТП на трассе М-4 "Дон" в Республике Адыгея. 17 января 2020
Место массового ДТП на трассе М-4 Дон в Республике Адыгея. 17 января 2020
© Фото : МЧС РФ
Место массового ДТП на трассе М-4 "Дон" в Республике Адыгея. 17 января 2020
КРАСНОДАР, 17 янв - РИА Новости. Участниками ДТП под Адыгейском на трассе М-4 "Дон" стали 20-25 авто, столкнувшиеся из-за тумана и гололеда, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по республике Адыгея.
Ранее ведомство сообщило, что утром в условиях тумана и гололеда на трассе М-4 "Дон" в районе города Адыгейска столкнулись 15-18 машин, погибли двое и пострадали пятеро. По информации экстренных служб республики, участниками ДТП стали 20 авто.
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"Последняя информация – 20-25 машин", - уточнили в пресс-службе ведомства.
По данным полиции, движение в районе ДТП затруднено, на месте координацией работы всех служб занимается глава МВД республики Владимир Алай.
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