В Адыгее на трассе столкнулись до 25 машин, уточнили в МВД

Ранее ведомство сообщило, что утром в условиях тумана и гололеда на трассе М-4 "Дон" в районе города Адыгейска столкнулись 15-18 машин, погибли двое и пострадали пятеро. По информации экстренных служб республики, участниками ДТП стали 20 авто.