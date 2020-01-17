В Адыгее на трассе столкнулись до 25 машин, уточнили в МВД

КРАСНОДАР, 17 янв - РИА Новости. Участниками ДТП под Адыгейском на трассе М-4 "Дон" стали 20-25 авто, столкнувшиеся из-за тумана и гололеда, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по республике Адыгея.
Ранее ведомство сообщило, что утром в условиях тумана и гололеда на трассе М-4 "Дон" в районе города Адыгейска столкнулись 15-18 машин, погибли двое и пострадали пятеро. По информации экстренных служб республики, участниками ДТП стали 20 авто.
"Последняя информация – 20-25 машин", - уточнили в пресс-службе ведомства.
По данным полиции, движение в районе ДТП затруднено, на месте координацией работы всех служб занимается глава МВД республики Владимир Алай.