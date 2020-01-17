Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-01-17T11:56+0300
https://ria.ru/20200117/1563531590.html
Патриарх Кирилл рассказал, чего ждет от Мишустина на новом посту
https://cdn21.img.ria.ru/images/156350/07/1563500732_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_68afb24967ddb9a9ea872bedc2026b22.jpg
РИА Новости

Патриарх Кирилл рассказал, чего ждет от Мишустина на новом посту

11:29 17.01.2020 (обновлено: 11:56 17.01.2020)
501
© Илья ПиталевМихаил Мишустин
Михаил Мишустин
© Илья Питалев
Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Патриарх Кирилл поздравил Михаила Мишустина с назначением на должность главы правительства России и выразил надежду, что ему удастся сделать "много доброго и полезного" на новом посту.
В четверг Владимир Путин подписал указ о назначении председателем правительства Михаила Мишустина. До этого Госдума утвердила Мишустина на посту премьер-министра, в открытом голосовании его кандидатуру поддержали 383 депутата, против не выступил никто, воздержался 41 законодатель.
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Иван Мельников, кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин после встречи с членами фракции Единая Россия в Госдуме
16 января, 17:55
"Поаккуратней, но лучше честно". Что предлагает стране Мишустин
"Перед вами стоит целый ряд непростых задач, которые надлежит решать российскому правительству в ближайшее время. Полагаю, что вам удастся сделать много доброго и полезного на новом поприще служения Отечеству и нашим согражданам", - обратился патриарх в поздравлении к Мишустину.
Он также выразил надежду на продолжение взаимодействия правительства с Русской православной церковью и на то, что оно "будет и впредь способствовать утверждению в общественном сознании непреходящих семейных ценностей и традиций, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, созиданию мира и гражданского согласия, сохранению богатого исторического и культурного наследия нашей страны, повышению уровня жизни народа".
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
16 января, 16:51Формирование нового правительства
Кудрин пожелал Мишустину разумно распорядиться доверием
24400425
Обсудить 2
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеМихаил МишустинПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Госдума РФПравительство РФВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Подготовка крещенских купелей в Новосибирске
Иеромонах разъяснил смысл народной традиции купаний в проруби
Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий
Митрополит Амфилохий призвал отозвать закон о церквях в Черногории
Участники крещенских купаний в проруби в Киеве. 19 января 2019
Патриарха попросили вразумить ныряющих в купель в "непристойном виде"
Молодая семья на прогулке
В РПЦ призвали власти заняться пропагандой традиционной семьи в школах
Ученики на уроке по Закону Божию в Троицкой Православной школе в Московской области
Глава СПГ: демографический рост возможен при сотрудничестве с Церковью
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская оценила требование лишить Урганта гражданства
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров прокомментировал результаты переговоров в Вене
Мишустин: Все продолжают исполнять свои обязанности
Мишустин и Медведев встретились с членами правительства
Певец Григорий Лепс выступает на XXIV Международном Байк-шоу Тень Вавилона у горы Гасфорта под Севастополем
Мишустин написал музыку к одной из песен Лепса, заявил поэт Вулых
Участники съезда партии Единая Россия
В "Единой России" рассказали о претензиях к работе четырех министерств
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Европейской части России Дамир Мухетдинов
ДУМ РФ: новому кабмину нужно вернуть людям веру в завтрашний день
Владимир Познер
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Смех
Опрос показал, сколько россиян считают себя счастливыми
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер Украины написал заявление об отставке
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кудрин пожелал Мишустину разумно распорядиться доверием
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06В Роскосмосе рассказали о следующем полете корабля "Союз" к МКС
00:54Пригожин раскритиковал высказывание Водонаевой о маткапитале
00:53Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
23:09Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
23:03Турецкие хакеры атаковали правительственные сайты Греции, сообщили СМИ
Лента новостейМолния