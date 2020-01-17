Патриарх Кирилл рассказал, чего ждет от Мишустина на новом посту

"Перед вами стоит целый ряд непростых задач, которые надлежит решать российскому правительству в ближайшее время. Полагаю, что вам удастся сделать много доброго и полезного на новом поприще служения Отечеству и нашим согражданам", - обратился патриарх в поздравлении к Мишустину.

Он также выразил надежду на продолжение взаимодействия правительства с Русской православной церковью и на то, что оно "будет и впредь способствовать утверждению в общественном сознании непреходящих семейных ценностей и традиций, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, созиданию мира и гражданского согласия, сохранению богатого исторического и культурного наследия нашей страны, повышению уровня жизни народа".