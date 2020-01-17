Патриарх Кирилл рассказал, чего ждет от Мишустина на новом посту

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Патриарх Кирилл поздравил Михаила Мишустина с назначением на должность главы правительства России и выразил надежду, что ему удастся сделать "много доброго и полезного" на новом посту.
В четверг Владимир Путин подписал указ о назначении председателем правительства Михаила Мишустина. До этого Госдума утвердила Мишустина на посту премьер-министра, в открытом голосовании его кандидатуру поддержали 383 депутата, против не выступил никто, воздержался 41 законодатель.
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"Перед вами стоит целый ряд непростых задач, которые надлежит решать российскому правительству в ближайшее время. Полагаю, что вам удастся сделать много доброго и полезного на новом поприще служения Отечеству и нашим согражданам", - обратился патриарх в поздравлении к Мишустину.
Он также выразил надежду на продолжение взаимодействия правительства с Русской православной церковью и на то, что оно "будет и впредь способствовать утверждению в общественном сознании непреходящих семейных ценностей и традиций, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, созиданию мира и гражданского согласия, сохранению богатого исторического и культурного наследия нашей страны, повышению уровня жизни народа".