Мать умершей от голода девочки в Кирове получила 13 лет колонии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 янв — РИА Новости. Суд в Суд в Кирове вынес приговор женщине, чья трехлетняя дочь неделю пробыла дома одна и умерла от истощения.

В прокуратуре Кировской области сообщили, что подсудимую признали виновной в убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью и приговорили к 13 годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в семь тысяч рублей.

Отмечается, что окончательный срок назначили с учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору о кредитном мошенничестве.

Тело девочки обнаружили в квартире на улице Щорса 20 февраля 2019 года. Экспертиза показала, что ребенок умер от обезвоживания, голодания и общего переохлаждения.

Следствие выяснило, что мать оставила дочь одну на несколько дней.

Подруги подсудимой рассказали, что она ранее упоминала о желании отдать ребенка в детдом.