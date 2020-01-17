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Мать умершей от голода девочки в Кирове получила 13 лет колонии
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РИА Новости

Мать умершей от голода девочки в Кирове получила 13 лет колонии

11:28 17.01.2020 (обновлено: 15:14 17.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовРешетка перед зданием Московского городского суда
Решетка перед зданием Московского городского суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Решетка перед зданием Московского городского суда. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 янв — РИА Новости. Суд в Кирове вынес приговор женщине, чья трехлетняя дочь неделю пробыла дома одна и умерла от истощения.
В прокуратуре Кировской области сообщили, что подсудимую признали виновной в убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью и приговорили к 13 годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в семь тысяч рублей.
Отмечается, что окончательный срок назначили с учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору о кредитном мошенничестве.
Тело девочки обнаружили в квартире на улице Щорса 20 февраля 2019 года. Экспертиза показала, что ребенок умер от обезвоживания, голодания и общего переохлаждения.
Следствие выяснило, что мать оставила дочь одну на несколько дней.
Подруги подсудимой рассказали, что она ранее упоминала о желании отдать ребенка в детдом.
Психолого-психиатрическая экспертиза признала женщину вменяемой.
Полицейский
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