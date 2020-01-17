Мишустин написал музыку к одной из песен Лепса, заявил поэт Вулых

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Поэт Александр Вулых подтвердил РИА Новости, что премьер-министр России Михаил Мишустин написал музыку к песне известного российского исполнителя Григория Лепса "Зола".

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на "двух хороших знакомых" сообщила, что Мишустин написал музыку к композициям Лепса "Настоящая женщина" и "Зола". Согласно данным, опубликованным на сайте Российского авторского общества (РАО), слова песни "Зола" написал Вулых, музыку - Мишустин. Автор слов песни "Настоящая женщина" на музыку Мишустина - Константин Арсенев.

"Стихи (к песне "Зола" - ред.) были написаны мной, музыка – Мишустина, все данные есть в РАО. В данном случае музыка писалась на стих. Стихи были мной написаны давно. Релиз альбом "Апгрейд", в который вошла песня, вышел в 2016 году",- рассказал Вулых.