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Культура
2020-01-17T12:03+0300
https://ria.ru/20200117/1563531356.html
Мишустин написал музыку к одной из песен Лепса, заявил поэт Вулых
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РИА Новости

Мишустин написал музыку к одной из песен Лепса, заявил поэт Вулых

11:25 17.01.2020 (обновлено: 12:03 17.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанкПевец Григорий Лепс выступает на XXIV Международном Байк-шоу "Тень Вавилона" у горы Гасфорта под Севастополем
Певец Григорий Лепс выступает на XXIV Международном Байк-шоу Тень Вавилона у горы Гасфорта под Севастополем
© РИА Новости / Михаил Патлис
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Поэт Александр Вулых подтвердил РИА Новости, что премьер-министр России Михаил Мишустин написал музыку к песне известного российского исполнителя Григория Лепса "Зола".
Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на "двух хороших знакомых" сообщила, что Мишустин написал музыку к композициям Лепса "Настоящая женщина" и "Зола". Согласно данным, опубликованным на сайте Российского авторского общества (РАО), слова песни "Зола" написал Вулых, музыку - Мишустин. Автор слов песни "Настоящая женщина" на музыку Мишустина - Константин Арсенев.
"Стихи (к песне "Зола" - ред.) были написаны мной, музыка – Мишустина, все данные есть в РАО. В данном случае музыка писалась на стих. Стихи были мной написаны давно. Релиз альбом "Апгрейд", в который вошла песня, вышел в 2016 году",- рассказал Вулых.
Отвечая на вопрос, действительно ли автором музыки является новый премьер-министр, а не его полный тезка, поэт ответил "Да".
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КультураМузыкаНовости культурыШоу-бизнесМихаил МишустинГригорий Лепс
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