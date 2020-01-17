Лавров: США злоупотребляют привилегией страны, где расположена ООН

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Соединенные Штаты откровенно злоупотребляют привилегий страны, где расположена штаб-квартира ООН, не выдавая визы дипломатам из неугодных им стран, заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"В Вашингтоне стали откровенно злоупотреблять привилегией страны, где располагается штаб-квартира ООН. По своему усмотрению в нарушение международного права отказывают представителям неугодных государств в возможностях участвовать в мероприятиях на ооновской площадке", - сказал Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
"Это и есть новые правила в очередном обличии", - резюмировал Лавров.