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Лавров: США злоупотребляют привилегией страны, где расположена ООН
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РИА Новости

Лавров: США злоупотребляют привилегией страны, где расположена ООН

11:18 17.01.2020 (обновлено: 11:27 17.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
© РИА Новости / Александр Вильф
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Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Соединенные Штаты откровенно злоупотребляют привилегий страны, где расположена штаб-квартира ООН, не выдавая визы дипломатам из неугодных им стран, заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"В Вашингтоне стали откровенно злоупотреблять привилегией страны, где располагается штаб-квартира ООН. По своему усмотрению в нарушение международного права отказывают представителям неугодных государств в возможностях участвовать в мероприятиях на ооновской площадке", - сказал Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
"Это и есть новые правила в очередном обличии", - резюмировал Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавад Зарифом
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Сергей ЛавровООНСШАВ мире
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