Лавров: США злоупотребляют привилегией страны, где расположена ООН

"В Вашингтоне стали откровенно злоупотреблять привилегией страны, где располагается штаб-квартира ООН. По своему усмотрению в нарушение международного права отказывают представителям неугодных государств в возможностях участвовать в мероприятиях на ооновской площадке", - сказал Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.