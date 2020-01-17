Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ИноСМИ. Серьезно
Новости России глазами иностранных СМИ. Главный редактор ИноСМИ Алексей Дубосарский и его соведущие о том, что беспокоит иностранную прессу в России.
2020-01-17T12:00+0300
https://ria.ru/20200117/1563530970.html
Ливия и отношения РФ с Турцией: как нам удалось не поссориться?
https://cdn23.img.ria.ru/images/156353/09/1563530938_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_f52d5d358cce222248b7306807e23338.jpg
РИА Новости

Ливия и отношения РФ с Турцией: как нам удалось не поссориться?

12:00 17.01.2020
1863
ИноСМИ. Серьезно
Ливия и отношения РФ с Турцией: как нам удалось не поссориться?
Вчера, 12:00
Для западной прессы Путин и Эрдоган – самые демонизируемые лидеры эпохи. Но почему-то эти два "диктатора" договариваются и идут на компромиссы. А в ЕС разучились идти на компромиссы даже с родными Венгрией и Польшей. "Диктаторы" договорились по Сирии и мирят враждующие стороны в Ливии. Дмитрий Бабич и Амур Гаджиев – о том, как ссорили наши страны.
В Ливии, если верить западным СМИ, Россия поддерживала генерала Хафтара, а Турция послала войска на помощь его врагу – премьеру Фаизу Сараджу. Настоящая картина сложнее: для России престижно было бы установить мир в Ливии, брошенной в пучину гражданской войны после интервенции НАТО в 2011 году. Турция рассчитывает на энергетические дивиденды от Сараджа. Но, как оказалось, мы друг другу – не помеха. Послушайте, как Россия и Турция вместе чуть не помирили Хафтара с Сараджем.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод монтировал Андрей Темнов
Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте и подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме
511001
Обсудить 0
ИноСМИ. СерьезноПодкаст
Рекомендуем
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
При ракетном ударе Ирана пострадали 11 американских военных
Геннадий Зюганов
Зюганов объяснил отказ КПРФ поддержать кандидатуру Мишустина
Александр Рар, политолог, научный директор Германо-Российского форума, эксперт Международного дискуссионного клуба Валдай
Немецкий политолог прокомментировал отставку российского правительства
Реакция министров на отставку правительства
Реакция министров на отставку правительства попала на видео
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Медведев выделил 127 миллиардов рублей на атомный ледокол
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров выступает во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
СМИ узнали, сколько военных США пострадали при обстреле баз Ираном
Освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Варшавско-Познанская наступательная операция частей Красной Армии и Войска Польского .14—17 января 1945 г
Польша победила во Второй мировой, от победы отказалась. Назло Москве
Владимир Познер
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Улица в немецком городе
Численность населения Германии обновила рекорд
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер Украины написал заявление об отставке
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
Хафтар подтвердил, что готов посетить Россию для диалога по Ливии
Извержение вулкана Тааль на Филиппинах
На Филиппинах 14 городов закрыты для местных жителей из-за вулкана
Депутаты на сессии Европейского парламента в Страсбурге
Политолог заявил о желании Европарламента наказать Россию за прошлое
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06В Роскосмосе рассказали о следующем полете корабля "Союз" к МКС
00:54Пригожин раскритиковал высказывание Водонаевой о маткапитале
00:53Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
23:09Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
23:03Турецкие хакеры атаковали правительственные сайты Греции, сообщили СМИ
Лента новостейМолния