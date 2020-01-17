Ливия и отношения РФ с Турцией: как нам удалось не поссориться?

В Ливии, если верить западным СМИ, Россия поддерживала генерала Хафтара, а Турция послала войска на помощь его врагу – премьеру Фаизу Сараджу. Настоящая картина сложнее: для России престижно было бы установить мир в Ливии, брошенной в пучину гражданской войны после интервенции НАТО в 2011 году. Турция рассчитывает на энергетические дивиденды от Сараджа. Но, как оказалось, мы друг другу – не помеха. Послушайте, как Россия и Турция вместе чуть не помирили Хафтара с Сараджем.