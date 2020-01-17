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Брошенная в Кузбассе девочка родилась в многодетной семье
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РИА Новости

Брошенная в Кузбассе девочка родилась в многодетной семье

11:10 17.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 17 янв - РИА Новости. Установлены личности подкинувшего к дверям поликлиники ребенка мужчины и рожавшей женщины, ребенок из благополучной многодетной семьи, сообщил РИА Новости детский омбудсмен по Кемеровской области Дмитрий Кислицын со ссылкой на правоохранителей.
"Установлены личности мужчины и рожавшей женщины. Уже проводятся следственные мероприятия, семья из категории благополучных, причем многодетных. Не знаю, какая была причина… Работает следствие… Здесь важно понять, что было мотивом", – рассказал Кислицын.
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Он добавил, что проблем с устройством брошенного ребенка в другую семью не возникнет.
"Как бы то ни было, это 125 статья "Оставление в опасности"… Таких маленьких сразу усыновляют…", – добавил детский правозащитник.
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Кузбасс (Кемерово)Происшествия
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