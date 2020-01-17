Брошенная в Кузбассе девочка родилась в многодетной семье

КЕМЕРОВО, 17 янв - РИА Новости. Установлены личности подкинувшего к дверям поликлиники ребенка мужчины и рожавшей женщины, ребенок из благополучной многодетной семьи, сообщил РИА Новости детский омбудсмен по Установлены личности подкинувшего к дверям поликлиники ребенка мужчины и рожавшей женщины, ребенок из благополучной многодетной семьи, сообщил РИА Новости детский омбудсмен по Кемеровской области Дмитрий Кислицын со ссылкой на правоохранителей.

"Установлены личности мужчины и рожавшей женщины. Уже проводятся следственные мероприятия, семья из категории благополучных, причем многодетных. Не знаю, какая была причина… Работает следствие… Здесь важно понять, что было мотивом", – рассказал Кислицын.

Он добавил, что проблем с устройством брошенного ребенка в другую семью не возникнет.