Заседание Зиновьевского клуба

Участники:
- сопредседатель Зиновьевского клуба, руководитель Международного научно-образовательного центра им. А.А. Зиновьева философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, главный редактор энциклопедии "Русская философия" Михаил МАСЛИН;
- академик РАН, председатель программной Комиссии VIII Российского философского конгресса Абдусалам ГУСЕЙНОВ;
- член-корреспондент РАН, декан философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир МИРОНОВ;
- научный руководитель МНОЦ им. А.А. Зиновьева философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, действительный государственный советник Российской федерации I класса Юрий СОЛОДУХИН;
- главный редактор издательства "Мир философии" Александр ПОЛЯКОВ;
- составитель энциклопедии "Русская философия", директор издательства "Мир философии" Петр АПРЫШКО.
Модератор – исполнительный директор МНОЦ им. А.А. Зиновьева философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир ЛЕПЕХИН.
Мероприятие проводится в преддверии VIII Российского философского конгресса. В мероприятии примут участие известные российские философы, члены и гости Зиновьевского клуба, представители науки, культуры, журналисты и дипломаты.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- сопредседатель Зиновьевского клуба, руководитель Международного научно-образовательного центра им. А.А. Зиновьева философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, главный редактор энциклопедии "Русская философия" Михаил МАСЛИН;
- академик РАН, председатель программной Комиссии VIII Российского философского конгресса Абдусалам ГУСЕЙНОВ;
- член-корреспондент РАН, декан философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир МИРОНОВ;
- научный руководитель МНОЦ им. А.А. Зиновьева философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, действительный государственный советник Российской федерации I класса Юрий СОЛОДУХИН;
- главный редактор издательства "Мир философии" Александр ПОЛЯКОВ;
- составитель энциклопедии "Русская философия", директор издательства "Мир философии" Петр АПРЫШКО.
Модератор – исполнительный директор МНОЦ им. А.А. Зиновьева философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир ЛЕПЕХИН.
Мероприятие проводится в преддверии VIII Российского философского конгресса. В мероприятии примут участие известные российские философы, члены и гости Зиновьевского клуба, представители науки, культуры, журналисты и дипломаты.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/