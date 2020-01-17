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Заседание Зиновьевского клуба
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РИА Новости

Заседание Зиновьевского клуба

11:04 17.01.2020 (обновлено: 13:56 17.01.2020)
20
21 января в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция творческого коллектива создателей и издателей энциклопедии "Русская философия" на тему: "История русской философии и современность".
Участники:
- сопредседатель Зиновьевского клуба, руководитель Международного научно-образовательного центра им. А.А. Зиновьева философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, главный редактор энциклопедии "Русская философия" Михаил МАСЛИН;
- академик РАН, председатель программной Комиссии VIII Российского философского конгресса Абдусалам ГУСЕЙНОВ;
- член-корреспондент РАН, декан философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир МИРОНОВ;
- научный руководитель МНОЦ им. А.А. Зиновьева философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, действительный государственный советник Российской федерации I класса Юрий СОЛОДУХИН;
- главный редактор издательства "Мир философии" Александр ПОЛЯКОВ;
- составитель энциклопедии "Русская философия", директор издательства "Мир философии" Петр АПРЫШКО.

Модератор – исполнительный директор МНОЦ им. А.А. Зиновьева философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир ЛЕПЕХИН.

Мероприятие проводится в преддверии VIII Российского философского конгресса. В мероприятии примут участие известные российские философы, члены и гости Зиновьевского клуба, представители науки, культуры, журналисты и дипломаты.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
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Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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