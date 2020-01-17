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Названы Android-приложения, "съедающие" заряд батареи смартфонов
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РИА Новости

Названы Android-приложения, "съедающие" заряд батареи смартфонов

11:07 17.01.2020 (обновлено: 15:24 17.01.2020)
160777
CC0 / Foundry / Смартфон
Смартфон
CC0 / Foundry /
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Разработчик антивирусов Bitdefender обнаружил 17 приложений для Android, которые способствуют очень быстрой разрядке батареи смартфона. Полный список опубликован на сайте компании.
В приложениях, среди которых есть как офисные утилиты, так и игры, эксперты выявили специфический алгоритм, показывающий рекламу. Так, в первые 48 часов после установки приложение показывает баннеры в умеренном количестве, но затем их становится все больше.
Кроме того, реклама демонстрируется хаотично, из-за чего встроенные инструменты безопасности Android не могли вычислить шаблоны их отображения и обнаружить приложение-источник.
Как указывают специалисты, хотя такие программы относятся к "потенциально опасным", а не вредоносным, их главная функция — именно агрессивная реклама, а не то, что заявлено разработчиком.
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Общество
Популярные комментарии
Это все новости Российского информационного агентства ? Вам там делать нечего? Лучше сделайте репортажи производства, как люди живут и работают. Покажите село, фермеров, работающих инженеров, дайте понять людям что в стране не все так плохо . Покажите пример молодежи куда стремиться . Вам вообще не стыдно такую чушь публиковать ?
17 января, 11:11
MMMaxim Maximov
141305027
РИА рекламирует антивирус под видом новостей?
17 января, 11:21
SAShatal Admina
56330212
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