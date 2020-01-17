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В Самаре приставы нашли разыскиваемую французской полицией девочку
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РИА Новости

В Самаре приставы нашли разыскиваемую французской полицией девочку

11:06 17.01.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Самару
Вид на Самару
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на Самару. Архивное фото
САМАРА, 17 янв - РИА Новости. Приставы в Самаре нашли шестилетнюю девочку, разыскиваемую французской полицией, сообщает в пятницу пресс-служба УФССП по региону.
"Шестилетнюю девочку, ранее разыскиваемую французской полицией, судебные приставы межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств и розыску нашли в Самаре", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, с заявлением о розыске ребенка в УФССП по Самарской области обратился департамент государственной политики в сфере защиты прав детей министерства просвещения РФ. В результате проведенной работы был установлен адрес проживания шестилетней девочки и ее матери, сказано в релизе.
В пресс-службе ведомства РИА Новости сообщили, что не могут предоставить другие подробности дела, так как информация "носит закрытый характер".
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