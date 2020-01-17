В Самаре приставы нашли разыскиваемую французской полицией девочку

САМАРА, 17 янв - РИА Новости. Приставы в Приставы в Самаре нашли шестилетнюю девочку, разыскиваемую французской полицией, сообщает в пятницу пресс-служба УФССП по региону.

"Шестилетнюю девочку, ранее разыскиваемую французской полицией, судебные приставы межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств и розыску нашли в Самаре", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с заявлением о розыске ребенка в УФССП по Самарской области обратился департамент государственной политики в сфере защиты прав детей министерства просвещения РФ. В результате проведенной работы был установлен адрес проживания шестилетней девочки и ее матери, сказано в релизе.