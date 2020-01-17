Почти 40 маршрутов "Мосгортранса" продлят работу на Крещение

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Почти 40 маршрутов автобусов, троллейбусов, электробусов и трамваев продлят свою работу на Почти 40 маршрутов автобусов, троллейбусов, электробусов и трамваев продлят свою работу на Крещение до 03.00, для перевозки пассажиров будет задействовано более ста единиц городского транспорта, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

"В ночь с 18 на 19 января 39 маршрутов автобуса, троллейбуса, электробуса и трамвая продлят работу до 03.00. Транспорт будет курсировать у наиболее популярных мест для крещенских купаний и храмов, где пройдут богослужения",- говорится в сообщении.

Отмечается, что в перевозке пассажиров задействуют более 100 единиц городского транспорта. Они будут работать на маршрутах с интервалами не более 30 минут.