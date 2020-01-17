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Почти 40 маршрутов "Мосгортранса" продлят работу на Крещение
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РИА Новости

Почти 40 маршрутов "Мосгортранса" продлят работу на Крещение

11:02 17.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПассажиры выходят из электробуса, следующего по маршруту № 73 в Москве
Пассажиры выходят из электробуса, следующего по маршруту № 73 в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Почти 40 маршрутов автобусов, троллейбусов, электробусов и трамваев продлят свою работу на Крещение до 03.00, для перевозки пассажиров будет задействовано более ста единиц городского транспорта, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".
"В ночь с 18 на 19 января 39 маршрутов автобуса, троллейбуса, электробуса и трамвая продлят работу до 03.00. Транспорт будет курсировать у наиболее популярных мест для крещенских купаний и храмов, где пройдут богослужения",- говорится в сообщении.
Отмечается, что в перевозке пассажиров задействуют более 100 единиц городского транспорта. Они будут работать на маршрутах с интервалами не более 30 минут.
"Напомним, для поездок пассажиры также могут воспользоваться ночными маршрутами www.mosgortrans.ru/night наземного транспорта – они связывают отдаленные районы с центром города. Сегодня в столице работают 13 таких маршрутов. Интервалы движения транспорта составляют от 15 до 30 минут", - говорится в сообщении.
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