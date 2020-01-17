Экс-глава МИД Германии считает, что Хафтар может подписать соглашение

"Давление очень сильно, в том числе и на генерала Хафтара. Он справедливо, я считаю, не захотел подписать соглашения в Москве, потому что с его точки зрения - почему он должен противоречить Турции? Тогда бы в Берлине (на международном саммите 19 января - ред.) ему пришлось бы делать еще больше? То есть, с его точки зрения, объяснимо, почему он не сделал это в Москве. В Берлине, возможно, он сделает это, потому что там за столом сидят и другие, и потому что Турция понимает, что есть противодействие тому, что она пытается делать в Ливии", - сказал экс-министр.