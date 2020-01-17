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2020-01-17T10:58+0300
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Экс-глава МИД Германии считает, что Хафтар может подписать соглашение
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РИА Новости

Экс-глава МИД Германии считает, что Хафтар может подписать соглашение

10:58 17.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗигмар Габриэль
Зигмар Габриэль
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Зигмар Габриэль . Архивное фото
БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар не подписал соглашение о перемирии в Москве, но может сделать это в Берлине, заявил в прямом эфире телеканала ZDF экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, пояснив, почему московское подписание было не в интересах маршала.
"Давление очень сильно, в том числе и на генерала Хафтара. Он справедливо, я считаю, не захотел подписать соглашения в Москве, потому что с его точки зрения - почему он должен противоречить Турции? Тогда бы в Берлине (на международном саммите 19 января - ред.) ему пришлось бы делать еще больше? То есть, с его точки зрения, объяснимо, почему он не сделал это в Москве. В Берлине, возможно, он сделает это, потому что там за столом сидят и другие, и потому что Турция понимает, что есть противодействие тому, что она пытается делать в Ливии", - сказал экс-министр.
Афины
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"Сейчас речь идет о том, чтобы убедить партнеров... оказать давление на стороны, которые ведут гражданскую войну. Нужно представлять себе - почти из всех стран приедут главы правительств. По моему опыту, если они все собираются, то они собираются не безрезультатно", - добавил он.
Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Глава Правительства национального согласия Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар также приглашены на мероприятие.
Ранее в ходе визита в Москву Хафтар отказался подписать соглашение о перемирии. Саррадж поставил свою подпись под московским документом.
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Обострение конфликта в ЛивииПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджХалифа ХафтарЗигмар ГабриэльМИД ГерманииЛивияООНВ мире
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