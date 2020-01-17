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Генконсул США во Владивостоке окунулся в крещенскую купель
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РИА Новости

Генконсул США во Владивостоке окунулся в крещенскую купель

10:57 17.01.2020
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© Фото : U.S. Consulate Vladivostok в FacebookГенконсул США во Владивостоке Луис Кришок и сотрудники консульства окунулись в купель в канун праздника Крещения
Генконсул США во Владивостоке Луис Кришок и сотрудники консульства окунулись в купель в канун праздника Крещения
© Фото : U.S. Consulate Vladivostok в Facebook
ВЛАДИВОСТОК, 17 янв - РИА Новости. Генконсул США во Владивостоке Луис Кришок и сотрудники дипмиссии окунулись в купель в преддверие Крещения, сообщает генконсульство на своей странице в Facebook.
Там же опубликованы фото купания сотрудников в ледяной воде.
"Американская традиция тимбилдинга была отлично подкреплена русской традицией погружения в прорубь в канун праздника Крещения. Генконсул Луис Кришок и работники консульства окунулись в ледяную купель федерации зимнего плавания "Косатка-ДВ" и результаты были потрясающие!" - сообщает дипмиссия.
Кришок продолжил традицию своего предшественника - предыдущего генконсула США во Владивостоке Майкла Кийса, который также каждый год окунался в прорубь.
Крещение, которое отмечается 19 января, является одним из самых древних христианских праздников. Многие верующие отправляются к водоемам, где заранее прорубается лед, и с молитвой троекратно погружаются в воду. Традиция купания на Богоявление существует в память о реке Иордан, в водах которой крестил Иисуса Христа Иоанн Предтеча. Для кого-то она по-прежнему имеет глубокий религиозный смысл, а для кого-то это просто обряд проверки на прочности силы духа и тела.
Мужчина во время крещенских купаний в проруби в Донецке. 19 января 2019
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1322018
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Майкл КийсЛуис КришокВладивостокВ мире
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