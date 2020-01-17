Шутов: Россия повысила репутацию, завершив год без космических аварий

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Россия повысила свою репутацию на рынке космического страхования безаварийным завершением 2019 года, рассказал в интервью РИА Новости президент Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков Павел Шутов

"Впервые за много лет в 2019 году российские запуски не принесли страховщикам убытки, несмотря на сложность некоторых миссий, и это, безусловно, повысило репутацию российской космической техники на мировом страховом рынке", - сказал он.

Для России 2019 год стал первым безаварийным за 16 лет. Было совершено 24 пуска отечественных ракет-носителей, с помощью которых на орбиту выведено 76 космических аппаратов и кораблей.

По словам Шутова, успешное завершение года могло бы принести прибыль зарубежным страховым компаниям, если бы они после череды российских аварий не ушли с российского рынка.