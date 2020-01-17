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Шутов: Россия повысила репутацию, завершив год без космических аварий
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РИА Новости

Шутов: Россия повысила репутацию, завершив год без космических аварий

10:56 17.01.2020
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© РоскосмосЗапуск ракеты-носителя "Протон-М" с европейским и американским спутниками с космодрома Байконур. 9 октября 2019 (стоп-кадр трансляции)
Запуск ракеты-носителя Протон-М с европейским и американским спутниками с космодрома Байконур. 9 октября 2019 (стоп-кадр трансляции)
© Роскосмос
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Россия повысила свою репутацию на рынке космического страхования безаварийным завершением 2019 года, рассказал в интервью РИА Новости президент Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков Павел Шутов.

"Впервые за много лет в 2019 году российские запуски не принесли страховщикам убытки, несмотря на сложность некоторых миссий, и это, безусловно, повысило репутацию российской космической техники на мировом страховом рынке", - сказал он.

Для России 2019 год стал первым безаварийным за 16 лет. Было совершено 24 пуска отечественных ракет-носителей, с помощью которых на орбиту выведено 76 космических аппаратов и кораблей.
По словам Шутова, успешное завершение года могло бы принести прибыль зарубежным страховым компаниям, если бы они после череды российских аварий не ушли с российского рынка.
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"Пугающая и чрезмерно раздутая информация о проблемах с российской космической техникой прошлых лет привела к тому, что в конце 2018 года многие иностранные страховщики перестали участвовать в российских космических проектах или существенно снизили доли участия. В результате рынки получили убытки от зарубежных неудач и недополучили премию от российских успехов", - рассказал эксперт.
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Космос - РИА НаукаРоссия
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