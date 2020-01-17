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Премьер Сент-Винсента: вопрос отказа от монархии не в приоритете
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РИА Новости

Премьер Сент-Винсента: вопрос отказа от монархии не в приоритете

10:53 17.01.2020
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© AFP 2019 / Philippe HuguenПремьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвеш
Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвеш
© AFP 2019 / Philippe Huguen
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сент-Винсент и Гренадины могут вновь провести референдум по конституционной реформе, но вопрос об отказе от монархической формы правления пока не является приоритетным, заявил РИА Новости премьер-министр страны Ральф Гонсалвес.
Гонсалвес находится в Москве с первым визитом в истории двусторонних отношений. Он примет участие в мероприятиях XI Гайдаровского форума.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
28 сентября 2018, 01:45
Россия и Сент-Винсент и Гренадины договорились об отмене виз
Сент-Винсент и Гренадины до 1979 года были британской колонией, сейчас страна входит в Содружество наций, главой государства номинально является Елизавета II. В 2009 году в стране прошел референдум по изменению конституции. Гражданам, в частности, предлагалось проголосовать за упразднение монархии и предоставление больших полномочий оппозиции. Для внесения поправок в Конституцию требовалась поддержка 2/3 населения, но реформу поддержали лишь 43% голосовавших, в результате закон так и не был изменен.
"Он (референдум – ред.) снова будет на столе", - заявил он, отвечая на вопрос, возможен ли повторный референдум, уточнив, что это может произойти "не прямо сейчас".
"Знаете, в конституционной реформе этот вопрос не был основным. Был ряд других важных вопросов... Это один из пунктов, но он не в приоритете", - отметил премьер.
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Ральф ГонсалвесЕлизавета IIСент-Винсент и ГренадиныВ мире
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