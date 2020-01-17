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В департаменте здравоохранения оценили проблемы детского паллиатива
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РИА Новости

В департаменте здравоохранения оценили проблемы детского паллиатива

10:50 17.01.2020
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Кадровый дефицит является самой большой проблемой детской паллиативной помощи в Москве, сообщила главный внештатный специалист по паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Татьяна Кравченко, выступая на Ассамблее "Здоровая Москва".
"Кадровый дефицит в оказании детской паллиативной помощи ещё более выражен, чем у взрослых. У нас есть 77 коек, где оказывается паллиативная помощь. Это 7 коек в Филатовской больнице, 40 в Морозовской, и в одном из наших филиалов 30 коек",- сказала Кравченко в рамках круглого стола" Московская трансформация паллиативной помощи".
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По ее словам, возможностей, перспектив и проблем для оказания детской паллиативной помощи намного больше, в Москве она пока на начальном этапе.
"Самая большая проблема - это отсутствие кадров, врачей-педиатров, которые готовы были бы прийти в паллиативную помощь. Мы понимаем, что нет готовых специалистов, но мы готовы всех обучить всему ",- добавила Кравченко.
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XVIII Ассамблея "Здоровая Москва" проходит с 16 по 19 января 2020 года на площадке 75-го павильона ВДНХ. Ассамблея – главное событие года в сфере столичного здравоохранения и основная площадка для обсуждения цифровизации здравоохранения, новых форм организации медицинской помощи, превентивной медицины и других важных вопросов. Программа Ассамблеи включает в себя более 90 дискуссий и экспертных сессий по всем направлениям современной медицины, восемь открытых лекций с известными мировыми специалистами.
В качестве спикеров выступят около 200 экспертов из Великобритании, Германии, Дании, Кореи, Нидерландов, США, Швеции и других стран. Ключевые направления работы: медицина больших городов, борьба с онкологическими заболеваниями (технологичное лечение, упрощенная логистика, информационная прозрачность), цифровизация.
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Здоровье - ОбществоМоскваОбщество
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