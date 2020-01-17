В департаменте здравоохранения оценили проблемы детского паллиатива

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Кадровый дефицит является самой большой проблемой детской паллиативной помощи в Кадровый дефицит является самой большой проблемой детской паллиативной помощи в Москве , сообщила главный внештатный специалист по паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Татьяна Кравченко, выступая на Ассамблее "Здоровая Москва".

"Кадровый дефицит в оказании детской паллиативной помощи ещё более выражен, чем у взрослых. У нас есть 77 коек, где оказывается паллиативная помощь. Это 7 коек в Филатовской больнице, 40 в Морозовской, и в одном из наших филиалов 30 коек",- сказала Кравченко в рамках круглого стола" Московская трансформация паллиативной помощи".

По ее словам, возможностей, перспектив и проблем для оказания детской паллиативной помощи намного больше, в Москве она пока на начальном этапе.

"Самая большая проблема - это отсутствие кадров, врачей-педиатров, которые готовы были бы прийти в паллиативную помощь. Мы понимаем, что нет готовых специалистов, но мы готовы всех обучить всему ",- добавила Кравченко.

XVIII Ассамблея "Здоровая Москва" проходит с 16 по 19 января 2020 года на площадке 75-го павильона ВДНХ. Ассамблея – главное событие года в сфере столичного здравоохранения и основная площадка для обсуждения цифровизации здравоохранения, новых форм организации медицинской помощи, превентивной медицины и других важных вопросов. Программа Ассамблеи включает в себя более 90 дискуссий и экспертных сессий по всем направлениям современной медицины, восемь открытых лекций с известными мировыми специалистами.