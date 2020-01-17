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Религия и мировоззрение
2020-01-17T10:50+0300
https://ria.ru/20200117/1563529466.html
Митрополит Амфилохий призвал отозвать закон о церквях в Черногории
https://cdn22.img.ria.ru/images/154875/10/1548751004_0:569:2048:1721_1036x0_80_0_0_7681f486fb9512f86b672a3e1a872d36.jpg
РИА Новости

Митрополит Амфилохий призвал отозвать закон о церквях в Черногории

10:50 17.01.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовМитрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий
Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий . Архивное фото
БЕЛГРАД, 17 янв – РИА Новости. Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохий (Радович) призвал руководство Черногории отозвать спорный закон о религиозных объединениях или уйти из власти.
В ночь на пятницу во многих городах Черногории прошли мирные шествия и молебны в поддержку СПЦ и против закона, который угрожает собственности Сербской церкви в стране. В них приняли участие десятки тысяч человек, самый массовое собрание состоялось в Подгорице у храма Воскресения Христова. Владыка Амфилохий возглавил службу и шествие верующих в городе Тиват.
"Мы требовали от правительства и Скупщины (парламента) не совершать этого беззакония, потому что это определение Черногории в духе богоубийства и братоубийства… И видно в эти дни, что подавляющее большинство людей против этого беззакония. Народ призывает эту власть, которая говорит, что она народная, отозвать этот антицерковный и антинародный закон", - цитирует архиерея митрополия.
"Если послушают народ - подтвердят, что народная власть. Если будут настаивать на беззаконии, я как митрополит скажу – долой беззаконную власть! Если народная – пусть подтвердит это или в противном случае пусть слезает со спины народа", - подчеркнул владыка Амфилохий.
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В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В Сербской православной церкви (СПЦ) опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл призвал верующих выразить поддержку и писать письма духовенству Сербской православной церкви в Черногории. Священный синод РПЦ призвал все поместные церкви выступить с поддержкой канонической Сербской православной церкви в Черногории.
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Религия и мировоззрениеСербская православная церковьЧерногория
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