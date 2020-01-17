Митрополит Амфилохий призвал отозвать закон о церквях в Черногории

БЕЛГРАД, 17 янв – РИА Новости. Митрополит Черногорско-Приморский Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохий (Радович) призвал руководство Черногории отозвать спорный закон о религиозных объединениях или уйти из власти.

В ночь на пятницу во многих городах Черногории прошли мирные шествия и молебны в поддержку СПЦ и против закона, который угрожает собственности Сербской церкви в стране. В них приняли участие десятки тысяч человек, самый массовое собрание состоялось в Подгорице у храма Воскресения Христова. Владыка Амфилохий возглавил службу и шествие верующих в городе Тиват.

"Мы требовали от правительства и Скупщины (парламента) не совершать этого беззакония, потому что это определение Черногории в духе богоубийства и братоубийства… И видно в эти дни, что подавляющее большинство людей против этого беззакония. Народ призывает эту власть, которая говорит, что она народная, отозвать этот антицерковный и антинародный закон", - цитирует архиерея митрополия.

"Если послушают народ - подтвердят, что народная власть. Если будут настаивать на беззаконии, я как митрополит скажу – долой беззаконную власть! Если народная – пусть подтвердит это или в противном случае пусть слезает со спины народа", - подчеркнул владыка Амфилохий.