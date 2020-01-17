СК задержал водителя после ДТП под Саратовом, где погибли два человека

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Следователи задержали водителя минивэна после ДТП в Следователи задержали водителя минивэна после ДТП в Саратовской области , где погибли граждане Узбекистана, сообщает Следственный комитет России в пятницу.

По данным следствия, утром в четверг на трассе в Татищевском районе столкнулись "Волга" и минивэн Hyundai. В результате ДТП погиб водитель отечественной легковушки и трое пассажиров минивэна, еще пятеро из Hyundai госпитализированы в лечебное учреждение. В пресс-службе областной прокуратуры РИА Новости сообщили, что водитель и все семеро пассажиров минивэна являются гражданами Узбекистана. По данным МИД Узбекистана, только пятеро в Hyundai - граждане страны, двое из них скончались.

"Следователями СК по подозрению в совершении данного преступления задержан 30-летний водитель автомобиля марки Hyundai. В связи с тем, что в результате ДТП он также получил травмы, в настоящее время он находится в лечебном учреждении под охраной. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - говорится в сообщении.