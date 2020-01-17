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СК задержал водителя после ДТП под Саратовом, где погибли два человека
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РИА Новости

СК задержал водителя после ДТП под Саратовом, где погибли два человека

10:50 17.01.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Следователи задержали водителя минивэна после ДТП в Саратовской области, где погибли граждане Узбекистана, сообщает Следственный комитет России в пятницу.
По данным следствия, утром в четверг на трассе в Татищевском районе столкнулись "Волга" и минивэн Hyundai. В результате ДТП погиб водитель отечественной легковушки и трое пассажиров минивэна, еще пятеро из Hyundai госпитализированы в лечебное учреждение.  В пресс-службе областной прокуратуры РИА Новости сообщили, что водитель и все семеро пассажиров минивэна являются гражданами Узбекистана. По данным МИД Узбекистана, только пятеро в Hyundai - граждане страны, двое из них скончались.
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"Следователями СК по подозрению в совершении данного преступления задержан 30-летний водитель автомобиля марки Hyundai. В связи с тем, что в результате ДТП он также получил травмы, в настоящее время он находится в лечебном учреждении под охраной. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - говорится в сообщении.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств, назначен ряд судебных экспертиз.
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Следственный комитет РФУзбекистанСаратовская областьПроисшествия
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