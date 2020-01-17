Суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте главы МВД Коми

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв - РИА Новости. Ходатайство следствия об аресте главы МВД по республике Коми Виктора Половникова, задержанного по подозрению в получении взятки, поступило в Сыктывкарский городской суд, который рассмотрит его в пятницу днем, сообщает пресс-служба суда.
В четверг СК РФ сообщил, что по материалам республиканского УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении министра внутренних дел по Коми, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Он задержан.
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"В Сыктывкарский городской суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении министра внутренних дел по республике Коми Половникова В.Н., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ. Судебное заседание по рассмотрению ходатайства назначено на 17.01.2020 в 14 часов 00 минут", - говорится в сообщении.
Половников возглавляет МВД по Коми с мая 2015 года, до этого несколько лет занимал должность заместителя начальника ГУМВД России по Дальневосточному федеральному округу.