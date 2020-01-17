Суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте главы МВД Коми

"В Сыктывкарский городской суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении министра внутренних дел по республике Коми Половникова В.Н., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ. Судебное заседание по рассмотрению ходатайства назначено на 17.01.2020 в 14 часов 00 минут", - говорится в сообщении.