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В России зафиксировали первый случай смерти от употребления снюсов
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РИА Новости

В России зафиксировали первый случай смерти от употребления снюсов

10:45 17.01.2020 (обновлено: 11:38 17.01.2020)
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийСнюс
Снюс
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Снюс. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей, заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
По его словам, в последнее время наблюдается вспышка потребления никотиносодержащих конфет, жвачек и другой подобной продукции.
"Это вызвало очень много проблем в стране, тоже появились психозы, уже появилась первая смерть. Государство очень быстро среагировало на эту угрозу, вызов. В некоторых регионах волевым путем запретили продажу подобных веществ, и это очень здорово", — сказал Брюн журналистам.

В чем опасность снюса

Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) запретили в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Однако на рынке появляются его аналоги — например, никотиновые конфеты без табака, которые пользуются популярностью у подростков. Содержание никотина в них порой в десять раз выше, чем в табачных изделиях.
Утилизация 9000 упаковок снюсов на полигоне твердых бытовых отходов в Свердловской области
10 января, 17:29
Никотиносодержащие некурительные смеси
В последние месяцы СМИ неоднократно писали об отравлении детей никотином. В конце декабря Роспотребнадзор поручил проверить торговые точки и прекратить продажи некурительной никотиносодержащей продукции. За время проверок сотрудники ведомства изъяли более миллиона единиц такой продукции, сумма штрафов превысила 6,5 миллиона рублей.
В нескольких регионах запретили продажу снюса и его аналогов. Соответствующие законопроекты подготовлены и на федеральном уровне — Госдума рассмотрит их в весеннюю сессию.
Павильон по продаже сигарет
Вчера, 09:19
В составе снюсов в Челябинской области нашли мышьяк
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РоспотребнадзорМинистерство здравоохранения РФЕвгений БрюнРоссияОбщество
Популярные комментарии
Это уродство должны жестко запрещать. Гарант, ау? Почему бардак в стране?
17 января, 11:37
Арсений Понфиленко
70403232
дети если надо что угодно достанут.давайте все запретим.по справедливости
17 января, 11:56
aa.l.60
22113848
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