В России зафиксировали первый случай смерти от употребления снюсов

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей, заявил главный внештатный нарколог Евгений Брюн. В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей, заявил главный внештатный нарколог Минздрава

По его словам, в последнее время наблюдается вспышка потребления никотиносодержащих конфет, жвачек и другой подобной продукции.

"Это вызвало очень много проблем в стране, тоже появились психозы, уже появилась первая смерть. Государство очень быстро среагировало на эту угрозу, вызов. В некоторых регионах волевым путем запретили продажу подобных веществ, и это очень здорово", — сказал Брюн журналистам.

В чем опасность снюса

Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) запретили в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Однако на рынке появляются его аналоги — например, никотиновые конфеты без табака, которые пользуются популярностью у подростков. Содержание никотина в них порой в десять раз выше, чем в табачных изделиях.

В последние месяцы СМИ неоднократно писали об отравлении детей никотином. В конце декабря Роспотребнадзор поручил проверить торговые точки и прекратить продажи некурительной никотиносодержащей продукции. За время проверок сотрудники ведомства изъяли более миллиона единиц такой продукции, сумма штрафов превысила 6,5 миллиона рублей.