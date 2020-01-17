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В департаменте здравоохранения Москвы рассказали о паллиативной помощи
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РИА Новости

В департаменте здравоохранения Москвы рассказали о паллиативной помощи

10:36 17.01.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПалата
Палата
© РИА Новости / Алексей Куденко
Палата. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В Москве в паллиативной помощи нуждаются около 81 тысячи людей, помощь оказана только 43%, сказала главный внештатный специалист по паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Татьяна Кравченко.
"Порядка 81 тысячи человек (если рассчитывать - прим. ред.) по методике ВОЗ и по методике, которая принята у нас Минздравом. Оказана эта паллиативная помощь порядка 43% сейчас",- сказала Кравченко на Ассамблее "Здоровая Москва" в рамках круглого стола" Московская трансформация паллиативной помощи".
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"Это не значит, что мы кому-то отказываем. Это значит, что не всех таких пациентов выявляют, тех, которые потенциально нуждаются в оказании паллиативной помощи", - сказала Кравченко.
Она отметила, что департамент здравоохранения разработал критерии, чтобы врач мог определить, нуждается ли человек в такой помощи, но по детям таких критериев ещё нет.
"По детям ещё сложнее, таких критериев ещё нет, и это во многом тормозит развитие паллиативной помощи", - отметила Кравченко.
Принятые в 2019 году правки в Федеральный закон №323-ФЗ определяют паллиативную помощь как комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, и направленных на улучшение качества жизни неизлечимо больных людей, облегчение боли и других тяжелых проявлений заболевания. Качественная паллиативная помощь возможна только при мультидисциплинарном подходе и межведомственном взаимодействии на всех этапах медицинской помощи.
XVIII Ассамблея "Здоровая Москва" проходит с 16 по 19 января 2020 года на площадке 75-го павильона ВДНХ. Ассамблея – главное событие года в сфере столичного здравоохранения и основная площадка для обсуждения цифровизации здравоохранения, новых форм организации медицинской помощи, превентивной медицины и других важных вопросов. Программа Ассамблеи включает в себя более 90 дискуссий и экспертных сессий по всем направлениям современной медицины, восемь открытых лекций с известными мировыми специалистами.
В качестве спикеров выступят около 200 экспертов из Великобритании, Германии, Дании, Кореи, Нидерландов, США, Швеции и других стран. Ключевые направления работы: медицина больших городов, борьба с онкологическими заболеваниями (технологичное лечение, упрощенная логистика, информационная прозрачность), цифровизация.
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12 декабря 2019, 15:20
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