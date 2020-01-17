В департаменте здравоохранения Москвы рассказали о паллиативной помощи

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В Москве в паллиативной помощи нуждаются около 81 тысячи людей, помощь оказана только 43%, сказала главный внештатный специалист по паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Татьяна Кравченко.

"Порядка 81 тысячи человек (если рассчитывать - прим. ред.) по методике ВОЗ и по методике, которая принята у нас Минздравом. Оказана эта паллиативная помощь порядка 43% сейчас",- сказала Кравченко на Ассамблее "Здоровая Москва" в рамках круглого стола" Московская трансформация паллиативной помощи".

"Это не значит, что мы кому-то отказываем. Это значит, что не всех таких пациентов выявляют, тех, которые потенциально нуждаются в оказании паллиативной помощи", - сказала Кравченко.

Она отметила, что департамент здравоохранения разработал критерии, чтобы врач мог определить, нуждается ли человек в такой помощи, но по детям таких критериев ещё нет.

"По детям ещё сложнее, таких критериев ещё нет, и это во многом тормозит развитие паллиативной помощи", - отметила Кравченко.

Принятые в 2019 году правки в Федеральный закон №323-ФЗ определяют паллиативную помощь как комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, и направленных на улучшение качества жизни неизлечимо больных людей, облегчение боли и других тяжелых проявлений заболевания. Качественная паллиативная помощь возможна только при мультидисциплинарном подходе и межведомственном взаимодействии на всех этапах медицинской помощи.

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