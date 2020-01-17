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2020-01-17T10:33+0300
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"Автодор" объяснил работу снегоуборщиков в бесснежную погоду в Москве
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РИА Новости

"Автодор" объяснил работу снегоуборщиков в бесснежную погоду в Москве

10:33 17.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСнегоуборочные машины
Снегоуборочные машины
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Снегоуборочные машины. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв – РИА Недвижимость. Руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин объяснил появление снегоуборщиков на улицах Москвы в бесснежную погоду.
Ранее в соцсетях большой резонанс вызвал видеоролик, на котором крупногабаритная снегоуборочная машина работает в центре Москвы при видимом отсутствии снега.
Как пояснил Орешкин в интервью РИА Недвижимость, подобная спецтехника применяется в городе не только во время сильных снегопадов, но и для уборки небольшого количества снега или снежной жижи.
"Если внимательно посмотреть это видео, можно заметить, что на рабочей поверхности техники есть снег. Он был собран с лотковой зоны дороги, его никто туда не насыпал лопатой. Где-то был снег, машина его собрала и далее направилась к следующему участку уборки, чтобы завершить свой маршрут, проехала еще немного, где и была снята пользователем соцсетей. От уборки дополнительных 500 метров хуже и грязнее в Москве точно не будет", - прокомментировал видео руководитель ГБУ.
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Он также добавил, что помимо уборки снега, которого в Москве в этом году не очень много, дорожники зимой проводят и другие работы по содержанию и уборке улиц: промывают знаки дорожного движения, барьерные ограждения, тоннели. Вся спецтехника работает в зимнем оснащении, также используются плужно-щеточные машины и вакуумные пылесосы.
Полностью интервью с Александром Орешкиным читайте на сайте "РИА Недвижимость".
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Автомобильные дорогиМоскваОбщество
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